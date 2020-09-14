لفحل أمينا عاما إقليميا لـ”البام” بالجديدة

عين عبدالرحيم الضو، الأمين العام الجهوي لحزب الأصالة والمعاصرة، بجهة البيضاء سطات، عصر أول أمس (السبت) عبدالإله لفحل بن الشرقي أمينا عاما إقليميا للحزب ذاته على إقليم الجديدة .

وحضر الاجتماع الذي عقد بالبيضاء المصطفى الباكوري رئيس جهة البيضاء سطات وهشام عيروض ممثل شبيبة الحزب، ومحمد زاهيدي، رئيس المجلس الإقليمي للجديدة، والمصطفى الصافي رئيس جماعة الحوزية، وصلاح الدين الأحمري، رئيس جماعة سيدي امحمد أخديم، وعبدالواحد الجاحظ رئيس جماعة سيدي إسماعيل وجمال مدراني رئيس بلدية البير الجديد ومحمد عمار رئيس جماعة أولاد حمدان .

وتناول اللقاء المرحلة التي تجتازها بلادنا بفعل تداعيات جائحة كورونا، وعددا من المواضيع ضمنها الوضع السياسي بإقليم الجديدة بصفة عامة، وتجند مناضلي الحزب لإعادة هيكلته بعاصمة دكالة وتوسيع امتداداته.

وكان اللقاء مناسبة لطرح العديد من المشاكل التي تحد من العمل التنموي بالإقليم، الذي يتعين أن يأخذ نصيبه وافرا من المشاريع التنموية الجهوية بحسب متدخلين ، لمواكبة حجم التحولات الاقتصادية والاجتماعية الكبيرة، التي يعرفها إقليم الجديدة على مستويات عديدة.

من جهته أكد عبدالإله لفحل، الأمين العام الإقليمي ، أن جميع مناضلي ومناضلات الحزب بإقليم الجديدة، متأهبون لإشعاع الحزب على أرض الواقع، والحفاظ على مكانته كأول قوة في المشهد السياسي الإقليمي، وتعهد بالعمل إلى جانب رؤساء الجماعات الذين حضروا اللقاء وكافة أطر ومناضلي الحزب، على مواصلة جهودهم الحزبية الرامية إلى إنجاح جميع الاستحقاقات الانتخابية القادمة .

وجرى الاتفاق في الاجتماع على أجندة لقاءات حزبية من شأنها أن تضخ دما جديدا في الدينامية، التي انخرط فيها الحزب بقيادة الأمين العام عبداللطيف وهبي .

عبدالله غيتومي (الجديدة)