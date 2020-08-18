الزمالك يطعن في مشاركة أحداد

سلامي يطالب الزيات بالتعاقد مع حمودان

أعلن أمير مرتضى، المشرف العام لنادي الزمالك المصري، أن مشاركة حميد أحداد، مهاجم الرجاء الرياضي على سبيل الإعارة، في المباريات الأخيرة (بعد 30 يونيو)، غير قانونية.

وقال مرتضى في تصريحات صحافية إن إدارة الزمالك خاطبت إدارة الرجاء بشكل ودي أن أحداد لا يمكنه أن يكمل الموسم، وأن إعارته انتهت في 30 يونيو الماضي.

وتابع أمير مرتضى أن الزمالك أكد للرجاء أنه يحتفظ بحقوقه المالية في مشاركة أحداد بعد نهاية عقد إعارته، وفقا للوائح الاتحاد الدولي، التي تنص على ضرورة التوصل إلى اتفاق.

وفي موضوع آخر، طلب جمال سلامي، مدرب الرجاء، من جواد الزيات، رئيس الفريق، فتح باب المفاوضات مع أحمد حمودان، الممارس في الدوري السعودي.

وحسب معلومات “الصباح”، فإن سلامي طلب التعاقد مع حمودان، تحسبا لعودة مرتقبة لأحداد إلى الزمالك.

وكان حمودان قريبا من الانضمام إلى الرجاء الموسم الماضي، إلا أنه فضل الانتقال إلى الدوري السعودي في آخر لحظة.

وتعاقد الرجاء إلى حد الآن مع مروان الهدهودي من الدفاع الجديدي، وأحمد مروان بساك، حارس مرمى أولمبيك آسفي، ووائل نوح السعداوي من مولودية وجدة.

نور الدين الكرف