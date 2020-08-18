كورونا يرغم الجامعة على تغيير خطتها

قررت جامعة كرة القدم، قبل قليل، الزام الأندية بالاقامة في الفنادق الى نهاية الموسم الجاري، بعد تزايد حالات الاصابة بفيروس كورونا.

وستتولي الجامعة، حسب مصادر مسؤولة، مساعدة الأندية على تدبير مصاريف المعسكرات، مع تشديد المراقبة على اللاعبين والمؤطرين والمرافقين لمنع مغادرتهم مقرات الإقامة.

وسبق فريقا الجيش الملكي وشباب المحمدية قرار الجامعة، اذ قررا في وقت سابق إقامة معسكرات مغلقة للاعبيهما.

وسبق للجامعة ان تجاهلت هذا مقترح المعسكرات المغلقة، عند اتخاذ قرار استئناف المنافسات في يوليوز الماضي، والذي قدمه حينها حمزة حجوي، نائب الرئيس.

عبد الاله المتقي