مفهوم أسرى الحرب في القانون الدولي الإنساني

يقصد بأسير الحرب ،كل مقاتل يقع في قبضة العدو أثناء العمليات الحربية ،إلا أن موضوع حمايته من الاعتداء على حياته و سلامته الجسدية و شرفه عرفت اهتماما كبيرا مند القرن التاسع عشر ، و حاول المجتمع الدولي في العديد من المرات ، أن يضع قيودا و ضوابطا و أحكاما تنظم وضعية الأسير ، لهذا سنعالج في هذه المقالة كيفية تناول القانون الدولي موضوع حماية الأسرى من خـلال سنه للمفاهيم و المرجعيات القانونية عبر كل من اتفاقية لاهاي 1907 و اتفاقيـات جنيف لسنة 1929 و سنة 1949 و البروتوكول الإضـافي الأول و الثاني لسنة 1977 .

يعتبر الإعلانان الفرنسيان لسنتي 1792 و 1793 و المتعلقين بأسرى الحرب من أول التقنينات التي حاولت تقنين القواعد العرفية في معاملة الأسرى ،تلتها معاهدة جنيف لسنة 1864 كأول معاهدة شارعة عدلت سنتي 1906 و 1907 و اهتمتا بمعاملة جرحى و مرضى الحروب البرية و أسرى الحرب.

و مع بداية القرن التاسع عشر ، بدأت قواعد معاملة أسرى الحرب في الاستقرار على أساس حماية شخص الأسير و حسن معاملته ، لتدون في التشريعات الوطنية كالقانون المعروف باسم “قانون ليلبر” الذي أمر الرئيس الأمريكي “أبراهام لينكولن” بصياغته فيما عرف بالأمر رقم 100 لسنة 1863 و نص على التعليمات الخاصة بسلوك أفراد الجيش الأمريكي في الميدان ، و كان هدفها تطبيق مبادئ القانون الدولي الداعية إلى حسن معاملة أسرى الحرب من الأعداء و حظر قتلهم أو استرقاقهم أو إيذائهم أو تعذيبهم أو إساءة معاملتهم .

و منذ القرن التاسع عشر بدأ يتكون العرف المنظم لمعاملة الأسرى من الأعداء على أساس فكرة الشرف العسكري ،الذي يستلزم تحريم استعمال السلاح ضد شخص أسير الحرب .

نظم مؤتمر بروكسل مسألة معاملة أسرى الحرب سنة 1874 ، بوضعه التنظيم الملائم الذي يكفل لهم الحماية اللازمة لتحسين معاملتهم ودلك من خلال المواد من 23 إلى 34 ، إلا أن هذه القرارات لم ترى التنفيذ من طرف المؤتمرين ، تم تلاه مؤتمر لاهاي لسنة 1899 الذي نظم مسألة معاملة الأسرى في بعض مواد لائحة الحرب البرية .

 مفهوم أسير الحرب في اتفاقية لاهاي سنة 1907:

عرفت اتفاقية لاهاي سنة 1907 أسرى الحرب بأنهم الأشخاص الدين يقعون تحت سلطة العدو من الفئات التالية:

– أفراد القوات المسلحة لطرف في النزاع و أعضاء الميلشيات و المتطوعين المنتمين لهم.

– أفراد الميلشيات و المتطوعين الآخرين بمن فيهم أعضاء حركة المقاومة المنظمة المنتمية لطرف في النزاع و العاملين داخل أو خارج أراضيهم حتى و لو كانت محتلة ،بشرط استيفاء الشروط التالية :

o أن تكون تحت قيادة شخص مسؤول عن مرؤوسيه ، و أن تكون لها علامة مميزة يمكن معرفتها عن بعد ، و أن تحمل أسلحتها بشكل ظاهر ، و أن تقوم بعملياتها وفقا لقوانين وتقاليد الحرب.

 مفهوم أسرى الحرب وفق اتفاقية جنيف سنة 1929 :

أمام الأهوال الخطيرة التي تعرض إليها أسرى الحرب خلال الحرب العالمية الأولى (دول المحور و الحلفاء) من سوء معاملة وتقتيل و تعذيب …الخ ،اضطر المجتمع الدولي من خلال ممثلي 48 دولة إلى عقد اتفاقية جنيف سنة 1929 التي احتوت على تنظيم دقيق لحالة أسرى الحرب في ما يزيد عن 80 مادة ، و وسعت فيه مفهوم أسرى الحرب ليشمل “جميع الأشخاص في القوات المسلحة للأطراف المتنازعة الدين يقعون في قبضة الخصم أثناء العمليات الحربية البحرية أو الجوية “..كما تضيف الاتفاقية بأن أسير الحرب هم : “كل شخص من الأعداء يؤخذ لا لجريمة ارتكبوها و إنما لأسباب عسكرية “، و الهدف من هذه الاتفاقية ، ضمان حسن معاملة أسرى الحرب الدين يقعون في قبضة أحد أطراف النزاع و واجب الدول في معاملتهم المعاملة التي تليق بإنسانيتهم ، و حمايتهم من أي اعتداء يمس حقهم في الحياة أو سلامتهم الجسدية أو تعريضهم لفضول الجمهور و سخريته .

و قد تمت مراجعة هده الاتفاقية بناء على دعوة من هيئة اللجنة الدولية للصليب الأحمر سنة 1949 ، تمخضت عنه أربع اتفاقيات دولية إنسانية لحماية ضحايا النزاعات المسلحة من المرضى و الجرحى في الحرب البرية (الاتفاقية الأولى ) ، وجرحى وغرقى الحرب البحرية (الاتفاقية الثانية)، و معاملة أسرى الحرب (الاتفاقية الثالثة) ، و حماية المدنيين (الاتفاقية الرابعة).

 مفهوم أسرى الحرب وفق اتفاقية جنيف الثالثة سنة 1949:

تعد اتفاقية جنيف الثالثة بشأن معاملة أسرى الحرب هي المرجعية القانونية لحماية أسرى الحرب ، وهي مكملة للالتزامات الدول بالأحكام التي تسري في زمن السلم ، و حالات الاحتلال الكلي أو الجزئي لإقليم احد الأطراف المتعاقدة ، و تعد قواعد الاتفاقية آمرة وملزمة و لا يجوز للأسير نفسه التنازل عنها ، و قد سعت هاته الاتفاقية إلى توسيع مفهوم أسير الحرب لتشمل الفئات التالية:

– أفراد القوات المسلحة و الميلشيات .

– أفراد الميلشيات و الوحدات المتطوعة الأخرى و عناصر المقاومة المنظمة المنتمون لأطراف النزاع .

– أفراد القوات المسلحة النظامية الدين يعلنون ولاءهم لحكومة أو سلطة لا تعترف بها الدولة الحاجزة .

– مرافقوا القوات المسلحة كالمراسلين الحربيين .

– أفراد أطقم الملاحة بما فيهم القادة و الملاحون و مساعدوهم .

– سكان الأراضي غير المحتلة الحاملون للسلاح من تلقاء أنفسهم عند اقتراب العدو لمقاومة القوات الغازية شريطة حمل السلاح جهرا.

– المعتقلون من جديد بعد أن سبق الإفراج عنهم بينما لا زالت الحرب قائمة .

 مفهوم أسرى الحرب وفق البروتوكول الأول و الثاني الإضافيين لاتفاقيات جنيف لسنة 1977:

و استدراكا لبعض النقائص التي وردت في الاتفاقيات الأربع لجنيف، صدر سنة 1977 بروتوكولين إضافيين ، حيث نص البروتوكول الأول على بعض الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني و التي يكون أسير الحرب ضحية لها ، و إضافة بعض الضمانات الممنوحة للأسرى عند المتابعة و المحاكمة، كما عرف أسير الحرب ليشمل “جميع أفراد القوات المسلحة و المجموعات و الوحدات المسلحة التي تكون تحت قيادة مسؤولة “،إلا أننا نسجل أنه رغم تجريمها لبعض السلوكات الخطيرة التي يتعرض لها أسرى الحرب إلا أنها تبقى حماية جنائية ناقصة كونها لم تحدد العقوبات التي تقابلها ، مكتفية بحث الدول على سن التشريعات الداخلية التي تعاقب على هده الانتهاكات التي يتعرض لها الأسرى – وفق البروتوكول الثاني – الأمر الذي جعل هده الحماية تقترب من الحماية الأخلاقية أكثر من الحماية القانونية .

و في سنة 1998 ، صدر النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية الذي تضمن بيان الجرائم الدولية التي تدخل في اختصاص المحكمة ، وتحديد العقوبات التي يمكن لهذه المحكمة أن تطبقها على كل مجرم دولي يقدم للمحاكمة أمامها ، و بموجب هذا النظام يمكن القول بأننا أمام حماية جنائية حقيقية لأسرى الحرب سواء كانوا ضحايا أو متهمين.

إن الحماية الجنائية لأسرى الحرب كمـا هـي مقررة في مختلف صكوك القانون الدولي الإنساني مع ما فيها من قصور ونقـص جديرة بتفادي المآسي التي طالما عانى منها الأسرى على مر العصور،وأنّه طالما أن القانون الدولي الإنساني -هو قانون قابل للتطور بتطور الفكر الإنـساني، فـإن الأمل يظل قائما في تحقيق حماية جنائية أفضل لأسرى الحرب عما هـي عليـه الآن.

بقلم :الدكتور عبد العالي وهـــــاب