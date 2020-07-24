قدوري: فيروس كورونا وسؤال مستقبل علم النفس في المغرب

شكلت أزمة انتشار فيروس كورونا (covid-19) عبئا ثقيلا يضاف الى كاهل المغاربة، إنها أزمة من نوع غير مألوف على الإطلاق، وتعبير صريح عن وجود أزمات لطالما كانت تجثم على حياتنا النفسية الواهنة، فالواقع النفسي المرافق لهذه الفترة الحرجة يعد بمثابة النقطة التي أفاضت الكأس، لأننا ببساطة نعيش نفس الازمة، غير أن بعض الأفراد تأثروا أكثر من البعض الآخر.

إن حالات الانتحار التي اصبحت تملأ الجرائد والإذاعات ووسائل التواصل الاجتماعي، وتبث الكثير من الرعب في نفوسنا، كشفت الستار عن درجة عالية من الهشاشة النفسية التي يعيشها أبناء هذا الوطن، ولعل الإقدام على الانتحار يمثل “صرخة استغاثة” ليس إلا.

هذا الواقع الذي نعيشه الآن يطرح أكثر من علامة استفهام أمام ما شهده علم النفس من تهميش في المغرب منذ عقود، حيث خلت معظم الجامعات من هذا التخصص، وافتقدت المستشفيات هذا النوع من الخدمات، وكنتيجة لذلك توجه جزء كبير من المغاربة -الذين لا يعرفون من “علم النفس” سوى الإسم، ولا يسمعونه إلا على أجهزة هواتفهم أو التلفاز في أحيان نادرة- الى ممارسات لم تستطِع الصمود أمام أي من الاختبارات الجدية التي واجهتها، فالممارسات الخرافية التي يلجأ إليها الكثير من المغاربة -مثل الكثير من الشعوب الأخرى- قد تفي بالغرض حين يبحث الانسان عن شيء من الارتياح، او للتهرب من المسؤولية الملقاة على عاتقه، وليؤمن بكونه بريئا و”ولدا لطيفا وإنسانا طيبا”، وأن مشاكله راجعة بالأساس الى قوى خارجة عن إرادته، كالعين والحسد والمس… إن هذا يجعلنا في موطن الإنسان الذي يستحق، بطريقة او بأخرى، أن تصيبه العين، أن يحسده الآخرون، وأن يتلبس به شيء غريب نظرا لصفات لا توجد إلا فيه، وإن كان من يقر بهذه الأشياء، وتدخّلها في حياته المادية لا يستطيع حتى تعريف هذه المواضيع، ولا أن يُقنع أحدا بمعنى، شكل وصِفات، سبب، والهدف من وجود هذه الأشياء (العين، السحر، الجن…).

هنا يمكن القول بأن هذه المواضيع، وإن لم تكن معرّفة، فإن الايمان بها يقدم الكثير للمواطن المغربي، حيث تُلقى المسؤولية كاملة على عاتق الآخرين، ونشعر بالرقي لأن فينا ما نحسد عليه، والأهمية لأن هناك من يستهدفنا، ولكن هل يمكن أن تستقيم الحياة استنادا إلى أشياء واهية ولكنها قادرة على بثّ الارتياح بداخلنا؟ ولماذا لا تستطيع هذه الممارسات الصمود أمام أزمات أكثر تعقيدا، أشد وطأة، وأعلى قدرة على تغيير نمط حياتنا؟

لعل الاجابة على أسئلة كهذه تتطلب الكثير من التفاصيل، ولكن دعونا نقول ببساطة؛ إنها مجرد أوهام، دفاع عن أصنام ثقافية متجذرة، ومسألة كذب وتضليل، ولعلنا نوافق من قال؛ “الدعاء أمر مهم، ولكن في قاعة الانتظار وليس في غرفة العمليات”، وما بني على باطل فهو باطل، كما أن ترميم أصنام ثقافية زائفة يجب أن يعتبر جريمة، وليس من الواجب أن نكون عباقرة لنفهم بأن المقامرة بالصحة النفسية للمغاربة يعد خطأً فادحا.

إن ثقافة كهذه هي محاولة لاستبعاد علم النفس من حياتنا اليومية، إضافة الى استبعاده من جامعاتنا ومستشفياتنا، وذلك من خلال قرارات ساهمت بشكل كبير في تعميق أزماتنا وإزهاق أرواح ما كان من الواجب أن تُزهق، فلعل كل من انتحر قد قتله أحدهم، ولعل فداحة الأخطاء تعتمد على عواقبها.

حين تشتد الأزمات، فإن الحل يتجاوز بكثير البحث عن الارتياح بكل الطرق الممكنة، وتجنب المسؤولية، ألا فلنَعُد إلى نفوسنا ونبحث فيها، فآنذاك سنعرف ما يعيقنا في الحياة، ما يترك بصماته بشكل عميق بداخلنا، وما يجعل شخصا يُقدِم على الانتحار دون غيره رغم تشابه الظروف التي نعيشها، فلعل ما نتج عن أزمة كورونا من ضغط وتوتر وقلق ليس دليلا على بناء نفسي هش فقط، بل دعوة صارخة لمراجعة أنفسنا، وبلورة واقع قادر على المساهمة بشكل مهم في جعل الفرد أعلى قدرة على الصمود أمام الأزمات التي قد تعصف بنا لاحقا.

إن نتائج هذه الأزمة على المستوى النفسي ستكون -للأسف- جد محطمة، ولكن الأهم من البكاء على الماضي هو بناء مستقبل سيكولوجي مشرق، كتجاوز للأفكار الثقافية التي أودت بحياة الكثير من المغاربة، ليصبح واقعنا النفسي قابلا للتغيير، ليصبح طلب المساعدة، الدعم، التوجيه، الاستشارة، الإرشاد، العلاج النفسي… ليس ضعفا بل فرصة لصناعة حياة أكثر اتّزانا وتوافقا مع الواقع، ولتصبح الخدمات النفسية شيئا مقبولا اجتماعيا لا يدعو إلى أي حرج، ودون الحاجة إلى إخفاء الخدمات النفسية التي تُقدّم لنا على أقاربنا.

كل هذا يتطلب بالأساس: ألا تكون حياتنا النفسية شيئا غريبا عنا، وألا نتصرف كأنه لا جانب نفسي لنا أصلا، النهوض بهذا الميدان في المغرب بكل الطرق الممكنة، تأطير الممارسات السيكولوجية بكل أصنافها من الناحية القانونية، ناهيك عن إعادة النظر في التكلفة العالية لهذه الخدمات واستثنائها من أي دعم، كأن للفقراء الحق في أن يصابوا بالأمراض في أجسامهم، ولكن ليس في عقولهم وأنفسهم.