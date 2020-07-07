اعتقال المحامي السعيدي في قضية قائد أبي الجعد

علمت “الصباح”، أن النيابة العامة أمرت اليوم الثلاثاء، باعتقال السعيدي، محامي بهياة خريبكة، وعضو بمجلس جماعة أبي الجعد، على خلفية تسجيل صوتي تضمن كلاما نابيا في حق قائد بأبي الجعد.

ورغم نكران السعيدي لما جاء في التسجيل، غير أن النيابة العامة أمرت باعتقاله، بعدما أكدت الخبرة التقنية التي أنجزت، أن الصوت الذي جاء في التسجيل يعود للمعني بالأمر.

وفتحت النيابة العامة تحقيقا بعدما تم تداول تسجيل صوتي في مواقع التواصل الاجتماعي، يتضمن محادثة بين ممثل السلطة المحلية والمحامي السعيدي، حول قضية عقارية، إذ تم التهجم فيه على قائد أبي الجعد بكلام ناب.