أخبار الصباح

> متحركة

ابتدع محمد أمكراز، وزير الشغل والإدماج المهني، مصطلحا جديدا للحديث عن المستخدمين لا أصل قانونيا له، هو العمال المتحركون، لتبرير عدم تسجيل متدربي ومستخدمي مكتب محاماته في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. ووجد الوزير والمحامي صيغة جديدة للتهرب من التزاماته، علما أن القانون المنظم للصندوق يلزم المشغل بتقييد العامل فور ولوجه مقر العمل، بغض النظر عن صفته.

(ي. س)

> سجون

أوضحت المندوبية العامة لإدارة السجون أن الإصابات المسجلة بالسجن المحلي طنجة 1، كانت كلها في صفوف الوافدين الجدد، مؤكدة أنه يتم عزلهم في جناح خاص، ويخضعون جميعا للاختبار الخاص بكشف “كوفيد 19”. وخضع 46 نزيلا جديدا لتحاليل أولية أكدت إصابة 29 منهم، ليخضعوا لاختبار ثان، أسفر عن تأكيد إصابة 20 فقط. وسيتم نقل السجناء المصابين إلى المستشفى العمومي لإخضاعهم للبروتوكول العلاجي المعمول به من قبل السلطات الصحية.

(م. ص)

> موريتي

عين إريك دوبون موريتي، محامي الملك محمد السادس، وزيرا للعدل، ضمن التشكيلة الجديدة لحكومة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، التي يرأسها جون كاستيكس. ودافع موريتي، المعروف بكفاءته وخبرته القانونية، التي نجح بفضلها في تبرئة عدد كبير من موكليه، عن القصر في قضية ابتزاز الملك من قبل الصحافيين إيريك لوران وكاثرين غراسيي، كما دافع عن النجم سعد لمجرد في قضية اتهامه بالاغتصاب، التي رفعتها ضده لورا برويل، قبل أن ينسحب من هيأة الدفاع.

(ن. ف)

> مقاضاة

قرر اتحاد آباء وأولياء التلاميذ بمؤسسات التعليم الخصوصي، ممثلا بأعضاء التنسيقية الوطنية، رفع دعوى قضائية ضد رئيس الجمعية الوطنية للمؤسسات الخصوصية، بسبب ما أسماه “التهديد المباشر للآباء، والنيل من شرفهم”، في فيديو نشره على “يوتوب”. وأفادت مصادر “الصباح” أن الهيأة كلفت المحامي عبد الرحيم رزوق، من هيأة فاس، ومنسق هيأة الدفاع، بتقديم الشكاية.

(ب. ب)