الناصري: تصريحات يومير غير مسؤولة ومجانبة للصواب

قال سعيد الناصري رئيس الوداد الرياضي، ورئيس العصبة الاحترافية لكرة القدم، إن تصريحات عبد القادر يومير بخصوص المدربين والأطقم التقنية، كانت غير مسؤولة وليست في محلها.

وأضاف الناصري في اتصال مع الصباح، أن تصريحات المدرب الوطني لم تكن في محلها وفيها اتهامات موجهة لرؤساء الأندية والأطقم التقنية للفرق، مبرزا أن الوضع غير مناسب.

وتأسف رئيس العصبة الاحترافية لتصريحات يومير، وقال إنها افتراءات وكذب، وكل الاتهامات لا أساس لها من الصحة، مضيفا أن الأمر يتعلق بالرياضة الوطنية وعائلة كرة القدم الوطنية، ولا يجب الإدلاء بمثل هذه التصريحات.

ولم يفوت الناصري الفرصة ليبلغ الشعب المغربي تعازيه الحارة في فقدان بعض أفراد عائلاتهم بسبب فيروس كورونا، كما تمنى الشفاء العاجل لكل المصابين، وكله أمل في أن يتجاوز وطننا الحبيب هذه الأزمة أقوى من ذي قبل.

وتمنى الناصري رمضان مبارك لكل المغاربة، راجيا من العلي القدير، أن يكون مناسبة لرفع هذا الوباء في أقرب وقت.