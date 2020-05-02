تسجيل 160 حالة إصابة جديدة بالمملكة

أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 160 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات ال24 الاخيرة ، ليرتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالفيروس بالمملكة إلى 4729 حالة.

وأوضح مدير مديرية علم الأوبئة ومكافحة الأمراض بوزارة الصحة محمد اليوبي، في تصريح، أن عدد الحالات التي تماثلت للشفاء من المرض حتى الآن ارتفع إلى 1256 حالة، بعد تماثل 173 حالة جديدة للشفاء، فيما بلغ عدد حالات الوفاة 173 بعد تسجيل حالتي وفاة جديدتين.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.