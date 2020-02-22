أخبار الصباح

> كرة

كشفت مصادر مطلعة أن مراد المتوكل، المسؤول الإعلامي بالمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، قدم استقالته من منصبه أول أمس (الأربعاء). وبينما أوضحت المصادر نفسها أن المتوكل برر استقالته بأسباب شخصية، أفادت مصادر أخرى أنه غير راض عن طبيعة مهامه، في ظل غياب أنشطة تذكر للمنتخب الوطني، الذي نادرا ما يقيم معسكرات أو يجري مباريات.

(ع. م)

> موثق

صدر أمر قضائي بإحضار موثق معروف بالقنيطرة، من أجل الاستماع إليه في عدة شكايات، ضمنها شكاية تتهمه بالاحتيال. وتتضمن الشكاية التي راح ضحيتها برلماني ونجل ثري، تهمة تفويت أرض من قبل الموثق نفسه، مازالت معروضة على أنظار القضاء.

(ع. ك)

> “عين الحلوف”

تسبب تجمع بناء عشوائي في منطقة “عين الحلوف”، بجماعة بوسكورة، التابعة لتراب إقليم النواصر، في كارثة بيئية. وعاينت “الصباح”، أول أمس (الأربعاء)، الخسائر الفادحة التي سببتها قنوات صرف صحي فتحها بارون بناء عشوائي يلقب بـ”الكرو” في الحقول المجاورة، دون أن تتحرك السلطات المحلية لمواجهة التسيب العمراني الخطير في دوار “أولاد العياشي” مقصد تجار السكن غير اللائق.

(ي. ق)

> عداد

وثق مفوض قضائي بتاونات ومسؤولون بالمكتب الوطني للكهرباء، استغلال مدير مصالح جماعة ظهر السوق/ مرنيسة، عدادا كهربائيا في اسم الجمعية الخيرية الإسلامية لدار الطالب بالمنطقة. وثبت المدير العداد بمنزله، قبل مقاضاته لاسترداد المبالغ المؤداة من مالية الخيرية لتسديد فواتير استهلاكه دون موجب حق. وتفجرت الفضيحة بعد تداولها بمواقع التواصل الاجتماعي.

ح. أ (فاس)

> سرية

دعا المصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، في محاضرة بالمحمدية، أول أمس (الأربعاء)، إلى رفع السرية عن عمل اللجان البرلمانية، لتمكين عموم المواطنين من تتبع أداء ممثليهم والحكم على مستواهم. وأضاف المسؤول الحكومي أن رفع السرية عن عمل اللجان البرلمانية “ينبغي أن يتم عبر إحداث قناتين تلفزيونيتين؛ واحدة لمجلس النواب، والأخرى لمجلس المستشارين”، مشددا على ضرورة تخليق الحياة السياسية خاصة تحت قبة البرلمان.

(أ.أ)

> سيارات

أصدرت المحكمة الابتدائية بالرباط، أخيرا، حكما بخمس سنوات حبسا في حق مالك محلات لبيع السيارات الفاخرة، بعدما استورد عربات من ألمانيا، وباعها لمسؤولين، فاتضح أنها مسروقة. وسجلت منظمة الشرطة الدولية “أنتربول” مذكرات بحث عن السيارات المسروقة، فأوقفه الأمن رفقة زوجته. ووجد مسؤولون أنفسهم في موقف حرج بعدما اقتنوا السيارات بحسن نية، دون أن يكون لهم علم بأنها موضوع سرقات وتزوير في وثائقها، بعدما أدخلت إلى المغرب بطرق قانونية.

(ع. ل)

> شابة

تجري مصالح الدرك الملكي التابعة لماسة بعمالة اشتوكة أيت باها، أبحاثا لتحديد هوية شابة تبلغ من العمر 25 سنة عثر عليها جثة في شاطئ أفتاس إملالن بسيدي واساي. وعلمت “الصباح” أن مواطنين من دوار إملالن عثروا بالشاطئ غير المحروس، على جثة لفظتها أمواج البحر، ما دفعهم إلى إبلاغ السلطات. ونقلت الجثة إلى مستشفى الحسن الثاني من أجل تشريحها.

(م. ب)

> حيوانات

عاينت مصالح الأمن التابعة للرباط، الثلاثاء الماضي، كلابا مقتولة بطريقة بشعة، داخل مقر جمعية الرفق بالحيوان. وانطلقت أبحاث بالاستماع إلى إفادة مسؤولين بالجمعية وبعض العاملين بها، ما قاد إلى الاشتباه في أجير لدى الجمعية نفسها. ولم تتسرب معلومات عن الأسباب التي دفعت المشكوك فيه إلى التنكيل بالحيوانات سالفة الذكر، سيما أنه عمد إلى ذبح بعضها.

(م. ص)

> حريق

تعرض ثلاثة أشقاء في وضعية إعاقة، إلى حروق من الدرجة الثالثة، إثر اشتعال النيران في منزلهم الصفيحي بعين تاوجطات، الثلاثاء الماضي. ونقل الضحايا إلى مستشفى محمد الخامس بمكناس، قبل أن ينجح الإطفائيون في إخماد الحريق. وعزت مصادر “الصباح” أسباب اشتعال النيران إلى انفجار قنينة غاز صغيرة بمنزل بدوار لكرم بدائرة القصير.

(ك. م)