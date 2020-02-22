الحبس لسبعيني متهم بالشذوذ

ظهر في شريط فيديو نشر عبر تطبيقالواتساب يمارس الجنس على شاب مثلي

طوت الغرفة الجنحية التلبسية لدى المحكمة الابتدائية بمكناس، الثلاثاء الماضي، صفحات ملف مثير توبع فيه ثلاثة أشخاص، ضمنهم مقاول من مواليد 1951 بالريصاني، من أجل الشذوذ الجنسي والإخلال العلني بالحياء، ومحاولة الحصول على مبلغ من المال بواسطة التهديد بإفشاء أمور شائنة، وتسجيل وبث وتوزيع تركيبة من صور شخص دون موافقته بقصد التشهير، كل حسب المنسوب إليه.

ووزعت الغرفة خمس سنوات سجنا نافذا على المتهمين، إذ أدانت المقاول الملقب بـ“ولد الجن”، متزوج وأب لسبعة أبناء، بسنة واحدة، فيما عاقبت (إ.ب)، البالغ من العمر 22 سنة، و(م.م)، من مواليد 1991، بسنتين لكل واحد منهما.

ما كان لهذه القضية أن تنفجر لولا انتشار فيديو جنسي فاضح، مدته 90 ثانية، على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتطبيقات التواصل الفوري“واتساب”، يظهر فيه المقاول السبعيني، بوجه مكشوف، تعلوه لحية خفيفة بيضاء، وهو يمارس شذوذه على شاب مثلي، في سن أحد أحفاده، في منظر مقزز، يبعث على الغثيان.

واستنفر الشريط المصور فرقة الأخلاق العامة بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بمكناس، التي لم تتأخر عناصرها في تفعيل إجراءات البحث وتحديد هوية بطلي الفيديو، في شخص المقاول والمتهم الثالث (م.م)، اللذين تم الاهتداء إلى مسكنيهما

وبالتالي إيقافهما في 29 دجنبر الماضي، قبل أن يجري اعتقال المتهم الثاني (إ.ب) عصر اليوم ذاته، إذ وضعوا جميعا رهن تدبير الحراسة النظرية لفائدة البحث والتقديم.

وفي التفاصيل، ذكرت مصادر”الصباح” أن المقاول تعرف على المثلي (م.م) بسوق الحديد المتلاشي بمنطقة سيدي بوزكري، حيث يعمل الأخير بمحل للخراطة، وتطور الأمر إلى نسج علاقة صداقة بينهما، إذ أصبح الشاب يرافق“ولد الجن” على متن سيارته إلى الأسواق الأسبوعية.

وأوضحت المصادر ذاتها أنه قبل حوالي سنة طلب المقاول من الشاب مرافقته إلى منزله بحي رياض الزيتون، وبعد ولوجهما إلى المرآب شرع الثاني في إبداء ميولاته الجنسية الشاذة لمرافقه، الذي وقع في حباله ومارس عليه شذوذه، في وقت وضع فيه “الضيف” هاتفه المحمول في وضعية تسمح لعدسته بتوثيق فيديوهات للمشاهد الجنسية، التي جمعته بمضيفه دون أن يفطن لذلك.

بعد مرور أربعة أشهر، فاجأ الشاب المقاول بموضوع الفيديو الإباحي المصور، محاولا ابتزازه، بعدما هدده بنشره على مواقع التواصل الاجتماعي إن هو رفض تسليمه 60 ألف درهم، الشيء الذي لم يستجب له المقاول، الذي قام بتغيير رقم هاتفه الشخصي حتى لا يتمكن من التواصل معه لاحقا. وأضافت المصادر نفسها أن الشاب (م.م)، وكرد فعل منه، قام بإرسال الفيديو الفاضح إلى صديقه المثلي (إ.ب)، عبر تطبيق“واتساب”، قبل أن يعمد الأخير إلى نشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتطبيقات التواصل الفوري، من باب التشهير والانتقام من المقاول“ولد الجن”، الذي سبق أن واقعه هو الآخر بمرآب منزله بحي رياض الزيتون، مقابل 50 درهما، بعدما علم بميولاته الجنسية الشاذة.

خليل المنوني (مكناس)