“الشاهين”… إماراتي يفتح كتاب المغرب

كشف “الفلوغر” الإماراتي “الشاهين” لـ”الصباح” أنه بصدد وضع اللمسات الأخيرة لإصدار كتاب عن المغرب يتضمن مشاهداته لكل المناطق، التي زارها، وعاداتها واختلافها الثقافي ووصلت إلى أزيد من 29 مدينة.

وأوضح “الشاهين” أنه بدأ العمل في كتاب يندرج ضمن أدب الرحلات، قبل سنتين، بأسلوب شيق يغطي جوانب كثيرة من المغرب، مثل السياحة والثقافة والفن والعادات والتقاليد، وحتى الاختلاف الثقافي بين المناطق والذي اعتبره ميزة يتفرد بها المغرب”.

وقال الشاهين إن الكتاب يصور أوجه التشابه بين رحلاته حول العالم وأوجه التشابه مع زياراته للمغرب، مشيرا، في الوقت نفسه، إلى أنه اطلع على أزيد من 10 كتب في أدب الرحلات تتحدث عن المغرب، وأنه ظل دائما يتوق إلى إغناء خزانة الكتب بما شاهده واطلع عليه.

وزار الشاهين عددا كبيرا من المدن، آخرها الداخلة التي أطلق عليها لقب “جوهرة الصحراء”، قبل أن يطلق فيديوهات جديدة لمناطق سوس، في مبادرة وصفها عدد من متتبعي حسابه على “يوتوب” ب”الرائعة”، وتستحق التشجيع، لأنها تسوق للسياحة المغربية بطريقة احترافية، علما أن فيديوهاته ركزت على عادات المدن المغربية وانفرادها ببعض الوجبات الغذائية، ناهيك عن عمرانها وتاريخها وملابسها التقليدية.

ويذكر أن “الشاهين” زار شفشاون ومنطقة أقشور وتطوان، التي وصفها ب”أم المغرب”، وطنجة وفاس وحامة مولاي يعقوب، وتازة التي اعتبرها أقدم مدينة مغربية، ووجدة، ناهيك عن تصوير شوارع الرباط، وزيارة بعض المعالم السياحية.

خالد العطاوي