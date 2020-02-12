“أرتي” تعرض وثائقيا عن الصحراء

عرضت قناة “أرتي” الألمانية الفرنسية، أخيرا، فيلما وثائقيا حول الصحراء المغربية تحت عنوان “رجال الصحراء”، للمخرج المغربي حكيم الهشومي، في انتظار عرضه على قنوات أوربية أخرى قريبا.

وينقل الفيلم الذي هو من إنتاج مشترك مغربي فرنسي وبدعم من المركز السينمائي المغربي وقناة زود “فيست روند فونك” الألمانية وقناة “أرتي” الألمانية الفرنسية، الجمهور الأوربي في رحلة إلى أعماق الصحراء المغربية، مستعرضا جمال وسحر طبيعتها الأخاذ، وثقافة وأسرار حياة البدو عبر تتبع رحلتهم على الجمال.

وأبرز المخرج حكيم الهشومي في تصريحات إعلامية، أن عمله السينمائي، الذي يعد أول فيلم وثائقي عن الصحراء المغربية يعرض في قنوات أوربية، يقرب المشاهد من علاقة البدو الوطيدة بطبيعة الصحراء وتنقلهم عبر الجمال، عبر عرضه لمشاهد إنسانية وتوثيق حياتهم اليومية. ولفت المخرج المغربي إلى أن فريق إنجاز الفيلم الذي يضم الألمان والذين عاشوا مع الرعاة رحلتهم في عمق الصحراء وانتقلوا معهم من محطة إلى أخرى، لم يسجلوا فقط جمال الطبيعة الصحراوية ، بل عاينوا أيضا أجواء الأمن والاستقرار التي تعم الصحراء المغربية.

ع. م