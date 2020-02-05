إحياء ملف محاولة قتل بالرصاص

توصلت أطراف قضية إطلاق رصاص من بندقية، تجري أطوارها بمحكمة الاستئناف، في الأسبوع الماضي، بإعلام بصدور أمر قضائي، محرر من كتابة الضبط بمكتب التحقيق بمحكمة الاستئناف بفاس، يشير إلى الأمر بالمتابعة والإحالة الجزئية على غرفة الجنايات الابتدائية بفاس، من قبل قاضي التحقيق، في الدعوى العمومية الجارية ضد ابن رئيس الجماعة السابق ومن معه، من أجل تهم ضمنها جناية الإيذاء العمدي بواسطة السلاح الناري المؤدي إلى عاهة مستديمة.

ومرت أربع سنوات على القضية التي ارتبطت بنزاع انتخابي في عز حملة الاقتراع الجماعي، دون اعتقال أي متهم، رغم أنها خلفت، على الأقل ثلاث ضحايا، اثنان منهم أصيبا بعاهة مستديمة. ورغم أن الأبحاث توجت بحجز بندقيتين وإجراء خبرة عليهما، ناهيك عن تأكيد الشهود لهوية المتهم الرئيسي، الذي كان وراء الحادث، والذي مارس مهامه السياسية، طيلة المدة التي دارت فيها التحقيقات، والمتسمة بطولها وبطئها، وكذا الضغط على الضحايا لتقديم تنازلات مكتوبة وقضائية.

وجرى حادث إطلاق النار، في ليلة اقتراع شتنبر 2015 الخاص بالمجالس المحلية، بجماعة مولاي بوشتى الخمار بتاونات، وخلف ضحيتين، وأنيطت الأبحاث حينها للدرك الملكي، ووجهت أصابع الاتهام إلى عضو بغرفة الفلاحة بجهة فاس. ورغم الاستماع إلى الضحيتين ومعهما شهود آخرون، لم يتم إيقاف أي متهم. وبعد انتهاء البحث، أحيل الملف على الوكيل العام للملك بفاس، ومنه على قاضي التحقيق، واستغرقت التحقيقات أزيد من أربع سنوات.

والمصابان في حادث إطلاق النار من بندقية صيد، هما شخصان من أتباع العدالة والتنمية، كانا ضمن جمع من الناس يقومان بالدعاية لمرشح حزبهما، الذي أزاح والد المعتدي، من رئاسة الجماعة التي تولاها لولايتين.

ووقعت الجريمة بدوار “مجدامة”، في الليلة التي سبقت اقتراع رابع شتنبر، وقبل انتهاء فترة الحملة الانتخابية.

وعزت المصادر سبب إطلاق الرصاص إلى إحساس عائلة الرئيس بسحب البساط من تحت أقدامها والمنافسة القوية للعدالة والتنمية، الذي نال 13 مقعدا من أصل 19 بهذه الجماعة القروية.

وخلال تلك الفترة الطويلة، تراجع أحد الضحيتين عن رغبته في المتابعة، مدليا بتنازل في الموضوع، إلا أن الضحية الثاني مازال متمسكا بحقه، سيما أن أخبارا تحدثت عن وعود تلقاها من المعتدين للتنازل، إلا أنها لم تتحقق، ما جعله يتشبث بالانتصاب ضحية وطرفا مدنيا في الدعوى.

المصطفى صفر

الحبس لمروج أقراص مهلوسة

قضت الغرفة الجنحية التلبسية بابتدائية الجديدة، أخيرا، بمؤاخذة مروج للأقراص المهلوسة وحكمت عليه ب15 شهرا حبسا نافذا، بعد متابعته في حالة اعتقال بجنحة ترويج وحيازة المخدرات.

وأوقفت عناصر الشرطة القضائية المحلية بمفوضية أزمور التابعة للأمن الاقليمي للجديدة، المروج بالدرب الجديد بعد نصب كمين له، رغم محاولات هروبه بواسطة دراجته النارية، وخلال إيقافه عثر بحوزته على كميات من الأقراص المهلوسة وكذا مبلغ مالي، كما تم حجز هاتف محمول كان يستعمله المروج في التواصل مع زبنائه من المدمنين على استهلاك القرقوبي ، وبعد اشعار النيابة العامة المختصة تم وضع الموقوف تحت تدابير الحراسة النظرية، يشار إلى أن المروج الموقوف البالغ من العمر ثلاثين سنة، عديم السوابق القضائية في ميدان ترويج الأقراص المهلوسة والمخدرات.

وعلمت “الصباح”، أن شرطة أزمور ترصدت خطوات المتهم، الذي كان مصدر إزعاج للمواطنين، ولقي تدخل عناصر الشرطة ارتياح السكان، وطالبوا بمزيد من التدخل لمنع انتشار الأقراص المهلوسة في صفوف التلاميذ وشباب المنطقة من المدمنين على استهلاك الأقراص المهلوسة والمخدرات، وخلال أطوار محاكمته نفى المروج تعاطيه ترويج الأقراص المهلوسة وأن الكمية المحجوزة لديه معدة للاستهلاك.

أحمد سكاب (الجديدة)

حجز طن من الحشيش بغفساي

أحالت الضابطة القضائية للدرك الملكي بمركز غفساي، على النيابة العامة بابتدائية تاونات، زوجا وصهره بتهمة زراعة القنب الهندي ومسك المخدرات وتسهيل استعمالها على الغير، بعد إيقافهما إثر نزاع عائلي بين الزوج وأصهاره كان سببا في اكتشاف كمية مهمة من الحشيش مخزنة بمحل كانا يستعدان لتحويلها إلى مادة الشيرا قبل بيعها.

وقالت المصادر إن نزاعا داميا نشب بعدما غادرت زوجته بيت الزوجية الكائن بدوار الرتبة، وتوجهت غاضبة إلى سكنى عائلتها بدوار حلابة، قبل الاستنجاد بعناصر الدرك التي فتحت تحقيقا في النزاع قبل اكتشافها مساء الأربعاء الماضي حقيقة إخفاء الزوج وأخيه حوالي طن من الكيف المعد لاستخلاص مخدر الشيرا.

وأكدت أن الدرك عثر صدفة على ستة قناطر من هذه المادة بموقع قرب منزل أصهار الزوج، وخمسة قناطر بمنزل الزوج، قبل حجزهما وإحراقهما بأمر من النيابة العامة التي أمرت بإيقاف الزوج وشقيق زوجته ووضعهما تحت الحراسة النظرية، قبل إحالتهما عليه في حالة اعتقال وإيداعهما سجن عين عائشة في انتظار محاكمتهما.

وهذه ثاني أهم كمية من الحشيش تحجز بدائرة غفساي في الأيام الأخيرة، بعد حجز طن من مسحوق الكيف وثمانية كيلوغرامات من مخدر الشيرا كانت مخبأة بمنزل بدوار العزيب بجماعة تافرانت، واعتقال مالكها الأربعيني الذي توبع في حالة اعتقال وتواصل ابتدائية تاونات محاكمته في ملف جنحي تلبسي الاثنين المقبل.

حميد الأبيض (فاس)

إيقاف متهم بالسرقة بالناظور

تمكنت عناصر تابعة للأمن الوطني بالناظور، ليلة الخميس الماضي، من إيقاف شاب في عقده الثاني، متلبسا بمحاولة السرقة تحت التهديد بواسطة السلاح الأبيض، وهو تحت تأثير الحبوب المهلوسة.

وبحسب مصادر ” الصباح ” فإن المشتبه فيه، توجه نحو مواطن كان على متن سيارته متوقفا بشارع الجيش الملكي وسط المدينة، محاولا سرقته تحت التهديد بالسلاح الأبيض، حيث أشهر سكينا من الحجم الكبير في وجهه، وطلبه بمده بكل ما بحوزته، لتباغته عناصر الشرطة، التي اعتقلته على الفور.

وجرى استقدام المشتبه فيه إلى مقر الشرطة القضائية بالناظور، ووضعه رهن تدابير الحراسة النظرية على خلفية البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

ولم تستبعد بعض المصادر أن يكون المعني بالأمر من ذي السوابق وأنه اعتاد على مباغتة مواطنين ويشهر في وجوههم أسلحة بيضاء، وبعد تمكنه من شل حركتهم يشرع في تفتيشهم من أجل سرقة الأموال والهواتف المحمولة والحلي، أو إرغامهم على منحه ما يملكون. وجرى تقديم المتهم أمام الوكيل العام للملك لدى استئنافية الناظور، من أجل المنسوب إليه.

جمال الفكيكي (الحسيمة)

مصرع شاب وسط حوض ماء

انتشلت عناصر الوقاية المدنية بالقصر الكبير، الأربعاء الماضي، جثة شاب يبلغ من العمر 22 سنة، لقي مصرعه غرقا بحوض ماء للري يقع وسط ضيعة فلاحية توجد بالطريق الوطنية رقم 1 الرابطة بين مدينتي القصر الكبير والعرائش.

وأفاد مصدر أمني، أن الضحية (م.ع)، المتحدر من الصويرة، عثر عليه أحد سكان المنطقة جثة هامدة وسط حوض مائي، ليقوم بإخطار السلطات المحلية التي حضرت للمكان رفقة عناصر من الدرك الملكي وسيارة الوقاية المدنية، التي عمل أفرادها على انتشال الجثة من داخل الحوض ونقلها إلى مستودع الأموات بالمستشفى المحلي بالقصر الكبير، في انتظار تعليمات النيابة العامة، التي أمرت بإجراء فحص جنائي على الجثة، وإعداد تقرير حول هذا الحادث قبل تسليم الجثة إلى ذويها من أجل الدفن.

وأكد المصدر، أن المعاينة الأولية لجثة الهالك، لم تظهر أي شبهة جنائية أو آثار أو إصابات ظاهرية، وهو ما يعطي مصداقية لرواية أحد السكان، الذي صرح أن الهالك، لقي مصرعه غرقا بعد أن حاول إنقاذ خروف سقط فجأة وسط الحوض المائي، إلا أن المياه ابتلعته لعدم إتقانه لفنون السباحة.

يذكر، أن هذه البحيرة المائية، شهدت في السنوات الماضية حالات مماثلة، راح ضحيتها عدد من الشباب عن طريق الغرق أثناء السباحة، خاصة في فترة الصيف، حين ترتفع الحرارة ويلجأ إليها سكان المنطقة من أجل الاستجمام وهربا من لهيب الشمس الحارقة.

م . ر (طنجة)

محاكمة شيخ متهم باغتصاب تلميذتين

قررت الغرفة الجنائية الابتدائية التابعة لمحكمة الاستئناف بالجديدة، أخيرا، تأخير البت في ملف جنائي يتابع فيه عامل في الثانية والستين من عمره، من أجل جناية هتك عرض تلميذتين إلى الثلاثاء 11 فبراير الجاري.

وتوصلت الضابطة القضائية لدى المركز الترابي للدرك الملكي بالزمامرة بشكاية من والد التلميذة الأولى، أفاد فيها أن ابنته (10 سنوات)، أخبرت والدتها أن المتهم هتك عرضها رفقة زميلتها.

واستمعت الضابطة نفسها للضحية، فصرحت أنها كانت عائدة إلى منزل والديها رفقة صديقتها في الدراسة، فدعاهما المتهم للدخول إلى منزله، وطلب منها الانبطاح على بطنها، ثم أزال سروالها وتمدد فوقها وهتك عرضها، قبل أن يأتي الدور على زميلتها. وأكدت الضحية الثانية أقوال الضحية الأولى. وانتقلت فرقة دركية إلى منزل المتهم، ولم تجده وصرحت زوجته، أنها ضبطته متلبسا بهتك عرض الطفلتين وأنه سبق له أن هجم على مسكن امرأة ليلا وحاول اغتصابها وقضى بموجب ذلك عقوبة حبسية. وبعد إيقاف المتهم، وضعته الضابطة تحت تدبير الحراسة النظرية بأمر من النيابة العامة المختصة واستمعت له، فنفى ما جاء في شكاية الضحية. وصرح أنه مريض بداء السكري، الذي أثر على حالته الصحية، إذ لم يعد بإمكانه ممارسة حياته الطبيعية بشكل عاد، ودفع ذلك زوجته إلى اختلاق المشاكل للتخلص منه.

أحمد ذو الرشاد (الجديدة)

إيقاف متهم بقتل شاب بأزيلال

أوقفت عناصر الدرك الملكي بأزيلال مشتبها فيه بارتكاب جريمة قتل شاب، اختفى عن الأنظار منذ ثلاثة أسابيع، بعد التعرف على هويته إثر تحريات دقيقة، وتم وضع الموقوف رهن تدابير الحراسة النظرية بتنسيق مع النيابة العامة المختصة، في انتظار تعميق البحث وعرضه على العدالة.

واستنفر المركز القضائي لأزيلال عناصره وكل إمكانياته، بعد ورود معلومات عن احتجاج أسرة الضحية، في الثلاثين من عمره، اختفى عن الأنظار منذ أسابيع في ظروف غامضة، وأطلقت نداءاتها للعثور على ابنها الذي خرج من المنزل ولم يعد، وارتفعت وتيرة الاحتجاجات بعد مساندة أفراد القبيلة أسرة الضحية، التي عاشت أياما صعبة بعد أن تضاربت الأخبار حول سبب اختفاء ابنها.

وواصلت أسرة الضحية القاطنة بدوار تالكونت جماعة انزوا بأزيلال، بحثها عن المختفي منذ الأسبوع الأول من يناير الماضي، ووزعت صوره في كل المناطق، التي يحتمل أن ينتقل إليها، ونظرا لمحنتها نظم سكان القرية مسيرة مشيا نحو مركز الدرك الملكي بالمنطقة، لدعم أفراد العائلة، وحث السلطات على إيقاف المشتبه فيه، الذي تمكن من الفرار إلى وجهة مجهولة، بعد أن علم أنه مطالب من العدالة.

سعيد فالق (بني ملال)

إغماء 27 تلميذة بأزمور

حملت الهيأة المغربية لحماية المواطنة والمال العام المسؤولية في ما وقع الخميس الماضي، بثانوية البكري الإعدادية بأزمور للسلطات المحلية والأمنية إلى جانب آباء وأولياء التلاميذ، والمجتمع المدني المحلي بأزمور لعدم أخذ بلاغاتها السابقة في الموضوع بمحمل الجد، في موضوع حماية المؤسسات التعليمية بأزمور بمحاربة الباعة المتجولين من أمام وبجانب المؤسسات التعليمية في المدينة.

وأصيبت مجموعة من تلميذات المؤسسة، أخيرا، بحالة هستيريا متقدمة وإغماءات مفاجئة، قدرت الهيأة عددهن في 27 حالة يتابعن دراستهن في مستويات تعليمية مختلفة نقلت 12 حالة منها إلى المستشفى المحلي بأزمور بواسطة سيارات الإسعاف، بعدما غادرت 15 حالة أخرى المؤسسة إثر حضور أولياء أمورهن.

وطالبت الهيأة ، في بلاغ صادر عنها ، بفتح تحقيق شامل من طرف جميع الجهات والاجهزة المسؤولة وتحت إشراف النيابة العامة مع إحالة جميع التلميذات المصابات على الطبيب الشرعي، وإجراء عليهن فحوصات وتحاليل طبية، كما اقترحت تنظيم قافلة طبية لأطباء الأمراض النفسية والعصبية لفائدة الطلاب والطالبات بالمدارس العمومية والاعداديات.

كما طالبت ، في البلاغ ذاته، بإنشاء لجنة اليقظة للعمل بجانب الجهات المعنية والمسؤولة لكشف حقيقة هذه الواقعة، إلى حين التوصل بنتائج الفحوصات والتحاليل الطبية. وتساءلت الهيأة ذاتها في بلاغها إن كانت الجهات المختصة ستعمل على حماية المؤسسات التعليمية، من خطر تجار ومروجي المخدرات بكل أنواعها.. (معجون والشيرة وحبوب الهلوسة) حتى لا تتكرر المأساة نفسها التي عرفتها بعض المؤسسات التعليمية على الصعيد الوطني، حين تم استغلال الطلاب والطالبات في بيع وشراء والتعاطي للمخدرات.

هذا ولم تصدر المديرية الإقليمية للتعليم بإقليم الجديدة أي بلاغ رسمي في شأن ما وقع في ثانوية البكري الإعدادية بأزمور.

أحمد سكاب (أزمور)