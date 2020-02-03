إيقاف شخص حاول الاعتداء على الناصري - جريدة الصباح

أوقفت مصالح الأمن مساء الأربعاء الماضي، شخصا في حالة غير طبيعية، حاول اقتحام مطعم، والهجوم على سعيد الناصري، رئيس الوداد.

وحسب شهود عيان، فإن الشخص كان في حالة هستيرية، وحاول الدخول بقوة إلى المطعم، والانضمام إلى طاولة الناصري، الذي حاول تجنبه، لتفادي أي اصطدام من شأنه أن يزعج الزبناء، قبل أن يقرر الاستنجاد بالشرطة.

ولم تستبعد مصادر متطابقة أن تكون تصرفات هذا الشخص لها علاقة بتصفية حسابات قديمة، خصوصا أنه معروف بالولاء لتيار معين داخل الوداد، وسبق افتعال العديد من المشاكل مع جماهير الفريق، بالدفاع عن أسماء بعينها. واستنادا إلى المصادر ذاتها، فإن الناصري، ظل متماسكا، ولم تصدر عنه أي ردة فعل، رغم المحاولات المتكررة للشخص ذاته لاستفزازه، خصوصا أنه يعرف جيدا وضعه الاجتماعي، برلمانيا ورئيسا للوداد.

وحاول الشخص ذاته لعب دور الضحية، وهو السلوك الذي تعود عليه في مجموعة من القضايا في السنوات الأخيرة، حسب مصادر "الصباح"، مستشهدة بعدد الشكايات الموضوعة بهذا الخصوص لدى ولاية الأمن.

نور الدين الكرف