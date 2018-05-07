تنصيب بوتين رئيسا لروسيا لولاية جديدة

تم بعد زوال اليوم الإثنين، تنصيب فلاديمير بوتين، الذي فاز بالانتخابات الرئاسية الأخيرة بعد حصوله على أزيد من 76 في المائة من الأصوات، رئيسا لروسيا للسنوات الست المقبلة.

وأدى بوتين، بالمناسبة، اليمين الدستورية خلال مراسم تنصيبه رئيسا لروسيا لفترة رئاسية جديدة من ست سنوات تمتد إلى غاية 2024. وقال بوتين، واضعا يمناه على الدستور الروسي “أقسم، بممارسة سلطات رئيس الاتحاد الروسي، على احترام وحماية حقوق وحريات الإنسان والمواطن، احترام وحماية دستور روسيا الاتحادية، والدفاع عن سيادة واستقلال وأمن وسلامة الدولة، وخدمة الشعب بأمانة”.

وجرى حفل التنصيب بقصر الكرملين وسط موسكو بحضور رؤساء هيئات السلطات التنفيذية والتمثيلية والقضائية في البلاد، وزعماء الطوائف الدينية في روسيا، وأعضاء السلك الدبلوماسي الأجنبي المعتمد بموسكو وممثلين عن المنظمات الاجتماعية.

وقبل عدة دقائق من التنصيب، وصل الرئيس المنتخب إلى الكرملين ومر عبر قاعة غيورغي وقاعة ألكسندر ليصل إلى قاعة أندريفسكي، حيث صعد إلى منصة خاصة يقف عليها رئيس المحكمة الدستورية ورئيسا مجلسي الدوما والاتحاد، ليؤدي اليمين الدستورية رئيسا للبلاد للسنوات الست المقبلة.

وأعيد انتخاب بوتين رئيسا لروسيا خلال الانتخابات التي جرت في 18 مارس الماضي بعد حصوله على حوالي 67ر76 في المائة من الأصوات المعبر عنها.

وقال بوتين، في كلمة وجهها للشعب الروسي خلال حفل التنصيب “في هذه اللحظات، وبعد تولي منصب رئيس روسيا، أدرك تماما مسؤوليتي الضخمة أمام كل شخص منكم، وأمام شعبنا متعدد الجنسيات، وأمام روسيا، بلد الانتصارات العظيمة والإنجازات، وأمام تاريخ الدولة الروسية وأجدادنا”.

وأكد الرئيس الروسي أن “واجبي ومعنى حياتي هو القيام بكل شيء من أجل روسيا، من أجل حاضر ومستقبل سلمي ومزدهر، من أجل الحفاظ على شعبنا العظيم وتطويره، من أجل الرفاء لكل أسرة روسية.”

يذكر أنه يتعين على الرئيس الروسي، بعد تعيينه اليوم رسميا، تحديد الشخصية التي ستتولى منصب رئيس الوزراء وكذا الشخصيات التي ستشغل مهام نواب رئيس الوزراء وأعضاء الحكومة الروسية المقبلة.

ويخول الدستور الروسي لمجلس الدوما (الغرفة السفلى للبرلمان) صلاحية الموافقة على الشخصية المقترحة لشغل منصب رئيس الوزراء، على أن يتم التوقيع على المراسم النهائية لتعيين رئيس الوزراء وأعضاء الحكومة من قبل الرئيس الروسي.