الحبس لسارق للسيارات بمراكش

أدانت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمراكش، أخيرا المسمى “ل.أ” بسنة ونصف سنة حبسا نافذا وغرامة نافدة 1000 درهم مع الصائر والإجبار في الأدنى، بعد متابعته في حالة اعتقال، طبقا لملتمسات النيابة العمومية، وفصول المتابعة من أجل السرقة من داخل السيارات مع حالة العود، استهلاك الشيرا وحيازة السلاح الأبيض دون سند قانوني .

وجاء اعتقال المتهم من مواليد سنة 1971 بآيت أورير، والذي ظل موضوع تسع عشرة شكاية تتعلق بالسرقة من داخل السيارات، من قبل عناصر الهيأة الحضرية التابعة للمنطقة الأمنية الثالثة، متلبسا بحيازة سكين قابل للطي وخمسة مفاتيح للسيارات، وقطع صغيرة بيضاء اللون خاصة بشمعة محرك دراجة نارية، وقطعتين من مخدر الشيرا، ليتم تنقيطه بالنظام الآلي فاتضح إنه من ذوي السوابق في ميدان السرقة، النصب والاحتيال وحيازة وترويج المخدرات، والسلاح الأبيض دون سند قانوني، لتتم إحالته على المجموعة السادسة للأبحاث التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية، لتعميق البحث معه .

واعترف المتهم في معرض تصريحاته للضابطة القضائية، أنه التقى بالمسمى “م.ل” الذي سبق أن قضى معه عقوبة سالبة للحرية بالسجن منذ ثلاث سنوات، ليقترح عليه تنفيذ عمليات السرقة من داخل السيارات بمنطقة المحاميد بمقاطعة المنارة، إلا إنهما لم يتمكنا من ذلك، مشيرا إلى أن المحجوزات تعود لصديقه الذي اختفى عن الأنظار والذي أكد أنه يقطن بالمدينة الجديدة تامنصورت، دون معلومات أخرى، ويجهل مقر سكناه. وأضاف أن الظنين يتردد على سوق سيدي ميمون بمقاطعة مراكش المدينة، دون أن تتمكن عناصر الفرقة الأمنية المذكورة، من الوصول إليه، قبل أن تقوم بعرضه على العدالة لمحاكمته من أجل المنسوب إليه.

محمد السريدي (مراكش)

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