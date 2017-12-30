وفاة طفل عضته قطة مسعورة بتطوان

لقي طفل في الثامنة من عمره، حتفه، بمستشفى الشيخ زايد بالرباط. مساء الثلاثاء الماضي، بعد إصابته بداء السعار، خلال الأسبوع الماضي، بسبب الإهمال الذي لقيه من لدن المصالح الطبية ومصالح الجماعة المختصة بالتلقيح بتطوان.

وأوردت مصادر “الصباح”، أن الطفل المعني أصيب بالسعار، بعد عضة قطة مسعورة، كان يداعبها عند خروجه من المدرسة الأسبوع الماضي، إذ أهمل جرحه ولم يلقح في الوقت المناسب، مما جعله يصاب بالسعار، وتسوء حالته بشكل، قبل أن تقرر أسرته نقله لمستشفى الشيخ زايد بالرباط، حيث توفي متأثرا بمرضه. ووضع الطفل تحت العناية المركزة بمستشفى الشيخ زايد، تحت إشراف فريق طبي متخصص، حاول إنعاشه واستعادة جسده للحيوية، لكن المرض نال منه، مما تعذر معه كليا تحسن حالته، التي ساءت بشكل كبير خلال يومين أو أقل، ليفارق الحياة. ووفق روايات بعض المقربين من الأسرة، فإن الطفل أصيب بعضة قطة مسعورة، خلال خروجه من مؤسسته التعليمية، حيث كان يحاول اللعب معها، فتم إهمال العضة والاكتفاء بعلاجات سطحية بالمركز الصحي بالحي الذي يقطنه، دون إحالته على المصالح الجماعية المختصة لتلقيحه.

يوسف الجوهري (تطوان)

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