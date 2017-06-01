الأغلبية الحكومية تصدر بلاغا بخصوص حراك الريف

أصدرت أحزاب الأغلبية الحكومية، بلاغا أكدت فيه على “الحق في الاحتجاج تعبيرا عن المطالب الاجتماعية المشروعة وفق المقتضيات القانونية الجاري بها العمل، داعية الحكومة إلى مزيد من التفاعل الإيجابي مع المطالب المشروعة لساكنة إقليم الحسيمة وغيرها من مناطق المملكة”.
وجددت أحزاب الأغلبية الحكومية (العدالة التنمية، والتجمع الوطني للأحرار، والحركة الشعبية، والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والاتحاد الدستوري والتقدم والاشتراكية)، في البلاغ نفسه، التي أصدرته عقب اجتماع لهيئة رئاستها أمس الأربعاء، بحضور أمنائها العامين أو من ينوب عنهم، تحت رئاسة رئيس الحكومة بوصفه رئيسا لهذه الهيئة، بحضور وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان ووزير العدل، التأكيد على الحق في الاحتجاج تعبيرا عن المطالب الاجتماعية المشروعة وفق المقتضيات القانونية الجاري بها العمل، مذكرة أنه من واجب الجميع صيانة ممارسة هذا الحق من أي إخلال أو شطط، والعمل على تعزيز نهج الحوار واحتضان تطلعات المواطنين والمواطنات في الحرية والكرامة والديمقراطية والعدالة الاجتماعية.
وأضاف البلاغ أن أحزاب الأغلبية دعت الحكومة إلى “مزيد من التفاعل الإيجابي مع المطالب المشروعة لساكنة إقليم الحسيمة وغيرها من مناطق المملكة”، مجددة “دعوتها الصادرة في بلاغها بتاريخ 14 ماي الجاري إلى تسريع وتيرة إنجاز الأوراش والمشاريع التنموية المبرمجة والتعامل بحزم في تفعيلها”.
ونوهت هذه الأحزاب، يضيف البلاغ، ب”نهج الحوار الذي اتبعته الحكومة والسلطات المحلية في تعاملها مع تلك الاحتجاجات، وتحيي التعامل المسؤول لقوات الأمن بكل مكوناتها معها”.
كما دعت “الجميع إلى العمل على حماية الممتلكات العامة والخاصة واحترام المؤسسات، تعزيزا للأمن والاستقرار”، مؤكدة على “مزيد من السهر على احترام المساطر القانونية في المتابعات وضمان شروط المحاكمة العادلة للمتابعين، انتصارا لسيادة القانون في إطار دولة الحق والمؤسسات”.
ودعت أيضا الحكومة إلى “انتهاج سياسة تواصلية فعالة تجاه المواطنين والمواطنات والرأي العام الوطني بشأن المعطيات المتعلقة بالموضوع، وذلك بالخصوص عبر مختلف قنوات الإعلام والتواصل”.
وذكرت أحزاب الأغلبية الحكومية، خلال هذا الاجتماع، ب”مسؤولية الجميع في العمل على تعزيز نهج الإصلاح في ظل الاستقرار تحت قيادة جلالة الملك حفظه الله، وهو النهج الذي مكن بلادنا من مراكمة مكتسبات ديمقراطية وتنموية هامة. وهو ما يؤكد حاجة بلادنا أكثر من أي وقت مضى إلى تعزيز الدور الإيجابي للأحزاب السياسية، إلى جانب النقابات والمجتمع المدني ووسائل الإعلام، بوصفها آليات مؤسساتية للوساطة بين الدولة والمجتمع”.
وأضاف المصدر ذاته أن وزير العدل تقدم، خلال هذا الاجتماع، بتقرير حول المعطيات المرتبطة بالمتابعات الجارية بشأن بعض المواطنين على خلفية الحراك الاجتماعي الذي يعرفه إقليم الحسيمة، وأكد على الحرص على احترام حقوق الإنسان ومقتضيات القانون وعلى سلامة المساطر القانونية المتبعة في فتح المتابعات المذكورة تحت إشراف ومراقبة النيابة العامة.
1 تعليق
roche
على سلامتكم
نحن سكان مشروع عمر بن الخطاب
منكوبي فياضانات حي بوجدور (كريار كرلوطي)
بعد معانات الساكنة من الفياضانات و معاناتهم في المدارس واضطرابات نفسية وعيشية
جاء الفرج الى السكن
ملحوظة حينها كانت مساعدات مالية كثيرة من اجل المنكوبين اين هي
هبات دولية و محلية ؟
لنرجع الى قبل ترحيل الساكنة
كان هناك ضمان الدولة للساكنة CIH حنها كان السيد فتح الله ولعلو وزيرا للمالية
فكان صندوقا اسودا بقيمة 2 مليار الدرهم اين الصندوق؟
بعدها ارض المشروع ارض الدولة
قيمت ب 300 درهم المتر المربع
تعالوا بكم باعوا لنا الشقة soumis-fini
190000 درهم
معدل الفائدة 12,50 في المئة
واحسبوها معي
وجميع المستفدين ضعفاء وباعة متجولين
وهناك ارامل
وهنا مرضى
( ثمن الشقة بيع لشركة وبعدها لنا)
عدة متدخلين
بعدها طلبنا ملتمس
وكتبنا في جرائد
استقبلنا عامل الفداء (السيد سفير)
وفرحنا وبعدها تبخر كل شيء
هل هو تماطل اداري او تدخل حزبي
والمؤلم تدخل اناس لهم يد في الشان المحلي
ضربات وراء ضربات من كل ناحية
وهزات و هزات و تدخلات وقحة من من يمتلكون الشان المحلي
وتهديدات بالافراغ وتهديدات من جميع الجيهات
نساء و نساء بكين حظهم
اصبحت حياتهم مهددة
ونناشد ونناشد و لا حياء لمن تنادي
( ثمن الشقة بيع لشركة وبعدها لنا)
عدة متدخلين
بعدها طلبنا ملتمس
وكتبنا في جرائد
استقبلنا عامل الفداء (السيد سفير) حينها
وفرحنا وبعدها تبخر كل شيء
هل هو تماطل او تحايل اداري او تدخل حزبي
والمؤلم تدخل اناس لهم يد في الشان المحلي
ضربات وراء ضربات من كل ناحية
وهزات و هزات و تدخلات وقحة من من يمتلكون الشان المحلي
وتهديدات بالافراغ وتهديدات من جميع الجيهات
نساء و نساء بكين حظهم
اصبحت حياتهم مهددة
ونناشد ونناشد و لا حياء لمن تنادي
فتاة ما ياخدونه
الكل يضع اصبعه عليه
والله والله ذنوبنا سلا تخرج لمن ادانا بخير
والمعضل الكبرى في الساحة التابعة للمشروع
وفي مداخل العمارات سوق الدجاج و الحوة وجميع المنافد مقفولة حوانيت غير قانونة
وبراريك عشوائة
جميع الازبال الحاويات عندنا
حسبنا الله ونعم الوكيل
ونعني من بعض البوعارة يتحكمون في حقوقنا
وناشد صاحب الجلالة
ونحبه في الله
ونحب المغاربة الشرفاء
الله الوطن الملك
ولكي لا يقول البعض
نريد سكنا مجانا
تعالوا لتعرفوا حالتي
سبقت 55000 درهم
ثم كنت اادي القسط الشهرية 925 درهم
طيلة ما يقرب 6 سنين
الا ان فقدت الشغل و مرضت
حينها لم اجد ما اادي به الاقساط
لهدا السبب
ولمعاناتي خرجت لالتمس اعادة النظر
في مشاكلنا
فتلقيت ضربات
واتهموني بالجنون (وانا فخورة لان جدي محمد ص قد اتهم بالجنون ونصره رب الكعبة)
وتلقيت ضربات و ضربات
وهم معروفين عند رب العالمين
رب لا يخفى عنده شيء
وسناخدهم من حسناتهم هدا ان كانت عندهم حسنات
من يؤدي اخاه في جسمه واهله لا دين له
والمر من يبيع و يشتري في مسكنك و انت لا حول و لا قوة لك
سئمنا من الحكة
ونناشد المؤمنين و الصالحين
وعلى راسهم صاحب الجلالة
ان ينقدون من العيش المرهب