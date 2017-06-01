الخميس 01 يونيو 2017
الأغلبية الحكومية تصدر بلاغا بخصوص حراك الريف

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1 تعليق

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    roche

    على سلامتكم
    نحن سكان مشروع عمر بن الخطاب
    منكوبي فياضانات حي بوجدور (كريار كرلوطي)
    بعد معانات الساكنة من الفياضانات و معاناتهم في المدارس واضطرابات نفسية وعيشية
    جاء الفرج الى السكن
    ملحوظة حينها كانت مساعدات مالية كثيرة من اجل المنكوبين اين هي
    هبات دولية و محلية ؟
    لنرجع الى قبل ترحيل الساكنة
    كان هناك ضمان الدولة للساكنة CIH حنها كان السيد فتح الله ولعلو وزيرا للمالية
    فكان صندوقا اسودا بقيمة 2 مليار الدرهم اين الصندوق؟
    بعدها ارض المشروع ارض الدولة
    قيمت ب 300 درهم المتر المربع
    تعالوا بكم باعوا لنا الشقة soumis-fini
    190000 درهم
    معدل الفائدة 12,50 في المئة
    واحسبوها معي
    وجميع المستفدين ضعفاء وباعة متجولين
    وهناك ارامل
    وهنا مرضى
    ( ثمن الشقة بيع لشركة وبعدها لنا)
    عدة متدخلين
    بعدها طلبنا ملتمس
    وكتبنا في جرائد
    استقبلنا عامل الفداء (السيد سفير)
    وفرحنا وبعدها تبخر كل شيء
    هل هو تماطل اداري او تدخل حزبي
    والمؤلم تدخل اناس لهم يد في الشان المحلي
    ضربات وراء ضربات من كل ناحية
    وهزات و هزات و تدخلات وقحة من من يمتلكون الشان المحلي
    وتهديدات بالافراغ وتهديدات من جميع الجيهات
    نساء و نساء بكين حظهم
    اصبحت حياتهم مهددة
    ونناشد ونناشد و لا حياء لمن تنادي
    ( ثمن الشقة بيع لشركة وبعدها لنا)
    عدة متدخلين
    بعدها طلبنا ملتمس
    وكتبنا في جرائد
    استقبلنا عامل الفداء (السيد سفير) حينها
    وفرحنا وبعدها تبخر كل شيء
    هل هو تماطل او تحايل اداري او تدخل حزبي
    والمؤلم تدخل اناس لهم يد في الشان المحلي
    ضربات وراء ضربات من كل ناحية
    وهزات و هزات و تدخلات وقحة من من يمتلكون الشان المحلي
    وتهديدات بالافراغ وتهديدات من جميع الجيهات
    نساء و نساء بكين حظهم
    اصبحت حياتهم مهددة
    ونناشد ونناشد و لا حياء لمن تنادي
    فتاة ما ياخدونه
    الكل يضع اصبعه عليه
    والله والله ذنوبنا سلا تخرج لمن ادانا بخير
    والمعضل الكبرى في الساحة التابعة للمشروع
    وفي مداخل العمارات سوق الدجاج و الحوة وجميع المنافد مقفولة حوانيت غير قانونة
    وبراريك عشوائة
    جميع الازبال الحاويات عندنا
    حسبنا الله ونعم الوكيل
    ونعني من بعض البوعارة يتحكمون في حقوقنا
    وناشد صاحب الجلالة
    ونحبه في الله
    ونحب المغاربة الشرفاء
    الله الوطن الملك

    ولكي لا يقول البعض
    نريد سكنا مجانا
    تعالوا لتعرفوا حالتي
    سبقت 55000 درهم
    ثم كنت اادي القسط الشهرية 925 درهم
    طيلة ما يقرب 6 سنين
    الا ان فقدت الشغل و مرضت
    حينها لم اجد ما اادي به الاقساط
    لهدا السبب
    ولمعاناتي خرجت لالتمس اعادة النظر
    في مشاكلنا
    فتلقيت ضربات
    واتهموني بالجنون (وانا فخورة لان جدي محمد ص قد اتهم بالجنون ونصره رب الكعبة)
    وتلقيت ضربات و ضربات
    وهم معروفين عند رب العالمين
    رب لا يخفى عنده شيء
    وسناخدهم من حسناتهم هدا ان كانت عندهم حسنات
    من يؤدي اخاه في جسمه واهله لا دين له
    والمر من يبيع و يشتري في مسكنك و انت لا حول و لا قوة لك
    سئمنا من الحكة
    ونناشد المؤمنين و الصالحين
    وعلى راسهم صاحب الجلالة
    ان ينقدون من العيش المرهب

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