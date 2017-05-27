الأحد 28 مايو 2017
مسيرات ليلية بالحسيمة في أول أيام رمضان

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1 تعليق

  1. 1

    مغربي

    مطالب اجتماعية اقتصادية وثقافية ،لماذا لا يستجاب لهذه المطالب،الضغط والعناد يولدان الا نفجار،حكومة لا تبالي بهموم المواطنين بطالة فقر تهميش ضعف القدرة الشرائية،لا ادري اين يعيشون وزراءنا واين هم من مشاكل المواطنين،الله يحضر السلامة

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