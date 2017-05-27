مسيرات ليلية بالحسيمة في أول أيام رمضان

انطلقت قبل قليل مسيرات حاشدة بالحسيمة، مباشرة بعد نهاية صلاة التراويح، في أول أيام رمضان.

وطالبت المسيرات بإطلاق سراح المعتقلين من قياديي حراك الريف، والاستجابة إلى المطالب الاجتماعية والاقتصادية والثقافية.

وقابل المسيرات حضور أمني قوي في مختلف شوارع المدينة، إذ منع الأمن المحتجين من الوصول إلى وسط المدينة.

وعرفت الحسيمة يوما ساخنا أمس الجمعة، بعدما حاول قوات الأمن اعتقال ناصر الزفزافي، قائد الحراك، بعدما هاجم مسجدا واعتدى على إمامه، بمبرر أنه وصف الحراك ب “الفتنة”.

وأكد الوكيل العام للملك بمحكمة الإستئناف بالحسيمة، اعتقال 20 شخصا من الذين يعتبرون “قيادات” الحراك، إذ وجهت لهم تهم الإخلال بالاستقرار والاعتداء على قوات الأمن والتحريض على الفوضى وغيرها، كما توصلت النيابة العامة إلى دلائل تبرز تعاون هؤلاء مع جهات أجنبية، مقابل مبالغ مالية.

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