حكومة العثماني تتطلع ل 800 ألف وحدة سكنية جديدة

تطمح الحكومة، من خلال البرنامج الذي قدمه رئيسها سعد الدين العثماني، الأربعاء الماضي، أمام مجلسي البرلمان، إلى إنتاج 800 ألف وحدة سكنية في أفق 2021 لتقليص العجز والحد من جميع أشكال السكن غير اللائق.

ويسعى البرنامج الحكومي، في الشق المتعلق بدعم حصول الطبقات الفقيرة والمتوسطة على سكن لائق وتيسير الولوج للسكن ضمن محور “تعزيز التنمية البشرية والتماسك الاجتماعي والمجالي”، أيضا إلى معالجة 50 في المئة من حالات 120 ألف أسرة تعيش في دور الصفيح في إطار البرنامج الوطني “مدن بدون صفيح” في أفق سنة 2021.

كما تشمل التدابير الحكومية المرتقبة التأهيل الحضري للأحياء غير القانونية لتحسين ظروف سكن ما يفوق 200 ألف أسرة، والتعاقد بشأن معالجة 37 ألف بناية مهددة بالانهيار وتفعيل دور الوكالة الوطنية للتجديد الحضري وتأهيل المباني الآيلة للسقوط.

وتتعهد الحكومة كذلك بتشجيع إنتاج السكن الاجتماعي والسكن المنخفض التكلفة وإحداث منتوج موجه للأسر المعوزة، وإنعاش وتشجيع السكن التشاركي والتضامني، وكذا تسهيل آليات تشجيع السكن الاجتماعي الموجه للكراء وتطوير آليات جديدة لتمويل السكن.

كما يركز البرنامج الحكومي على تعزيز التأطير القانوني والتقني للقطاع في مجال الوساطة العقارية والإيجار المفضي إلى التملك وتأطير السكن التضامني والتشاركي، فضلا عن تمكين الراغبين في الولوج للسكن الاقتصادي من الأسر الفقيرة من تمويلات مدعمة وفق معايير محددة.

وتعد حكومة سعد الدين العثماني أيضا بإعادة النظر في سياسة دعم حصول الطبقة الوسطى على السكن، وتبسيط المساطر الخاصة بالتعاونيات السكنية ودعمها لتيسير ولوج الطبقات الوسطى إلى سكن يلائم إمكانياتها وتطلعاتها، وكذا إطلاق برنامج للسكن بالمجالات القروية مع مراعاة الطابع المعماري والخصوصيات الجهوية والمحلية.

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