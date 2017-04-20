مطاردة تطيح بـ “فراقشية” بشفشاون

أحالت الضابطة القضائية للدرك الملكي بسرية قرية با محمد بتاونات، السبت الماضي، على الوكيل العام باستئنافية فاس، شابين في عقدهما الرابع، بتهم السرقة الموصوفة المقترنة بظروف الليل والتشديد واستعمال ناقلة، بعد يومين من ضبطهما متلبسين بحيازة بهائم مسروقة من إسطبلات في دوار بإقليم شفشاون.

واستمعت إلى المشتبه فيهما في محضر قانوني أقرا فيه بالمنسوب إليهما وكيفية تحوزهما بتلك البهائم المسروقة، بعد وضعهما رهن الحراسة النظرية بعدما أوقفا على متن سيارة من نوع (ميرسيدس 308) محملة بأربع «بغلات»، على الطريق الإقليمية رقم 5313، من قبل درك غفساي الذي أحالهما على درك قرية با محمد.

وقالت المصادر إن المتهمين أنكرا سرقتهما تلك البهائم، مدعين شراءها من بعض الدواوير بإقليم شفشاون، لكنهما لم يدليا بأي وثيقة تفيد عملية الشراء بشكل قانوني، قبل استدعاء الضحايا وتعرفهم على بهائمهم التي استلموها.

وتعود وقائع القضية إلى نحو الخامسة مساء الخميس الماضي، لما توصلت السلطة المحلية بقيادة الودكة، بإخبارية من قبل مواطن أكد وجود سيارة مركونة بجانب وادي أولاي وعلى متنها “البغلات” المسروقات، مدليا برقم صفيحتها الأمامية، قبل أن تتحرك من مكانها في اتجاه غفساي، لتتم مطاردتها بطريقة هوليودية.

وأجبر سائق السيارة على التوقف قبل اقتياده إلى مقر القيادة واتصال السلطة بعناصر الدرك الملكي التي حضرت إلى المكان وحجزت السيارة واقتادت المتهمين إلى مقر الدرك، إذ فتح معهما تحقيق، ليتضح أن تلك البهائم مسروقة من إسطبلات بدوار ميمونة بجماعة بني أحمد الغربية بشفشاون.

حميد الأبيض (شفشاون)

تفكيك شبكة مخدرات بالقنيطرة

فككت عناصر السد القضائي بالقنيطرة، منتصف الأسبوع الماضي، شبكة لترويج المخدرات، وحجزت 852 غراما من الشيرا و80 غراما من مسحوق الكيف الممزوج بالتبغ المهرب ومبالغ مالية وهواتف محمولة.

وأوقفت عناصر الشرطة المتهم (ز.ر) وهو من مواليد 1986 متزوج يتحدر من دوار الشكران بقيادة سيدي بوبكر الحاج بسوق أربعاء الغرب، كما أوقفت المتهم الثاني (ي.ل) الملقب ب»لخشن» يتحدر من دوار أولاد عامر بقلعة السراغنة ويقيم بحي الشباب بالقنيطرة.

والمثير أن عناصر الشرطة حجزت الممنوعات محشوة داخل جهاز رقمي بحافلة كانت قادمة من الشاون نحو البيضاء، وأحيل الموقوفون على عناصر فرقة محاربة المخدرات لاستكمال الأبحاث التمهيدية معهما، وأثبتت التحقيقات أنهما يتزودان من موزع كبير ضواحي وزان بالممنوعات، ويعيدان إعادة ترويجها للمستهلكين.

ع.ل

إيقاف مهاجرين سريين بمليلية

تمكنت عناصر من الدرك الملكي التابعة لجماعة دار الكبداني بإقليم دريوش، الجمعة الماضي من حجز سيارة خفيفة من نوع « س. 15 « تستعمل لنقل السمك، وعلى متنها زورق مطاطي ومحرك، بجماعة « تازاغين « بالإقليم ذاته. وأكد مصدر مطلع، أن سائق السيارة كان متوجها نحو أحد شواطئ الإقليم من أجل الإعداد لتهجير أشخاص إلى جنوب إسبانيا بطريقة غير مشروعة. كما أحبطت العناصر نفسها، السبت الماضي، بتنسيق مع أفراد من القوات المساعدة، محاولة للهجرة السرية والقبض على مجموعة مكونة من 61 مهاجرا سريا بدوار» إجراين « التابع ترابيا لجماعة تزاغين. وحسب مصادر مطلعة، فإن الموقوفين المتحدرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء، كانوا بصدد الاستعداد للهجرة السرية نحو الضفة الأخرى. ونقل المهاجرون غير النظاميين إلى سرية الدرك الملكي بالكبداني لتعميق البحث معهم في انتظار ترحيلهم إلى بلدانهم الأصلية. في السياق ذاته، أفادت مصادر مطلعة، أن عناصر من الحرس المدني الإسباني تمكنت من إنقاذ خمسة أشخاص من موت محقق، بعد اندلاع حريق داخل أفرشة كانوا يلتحفون بها داخل كهف صخري. وأضافت المصادر ذاتها أن عناصر الحرس المدني كانوا في دورية روتينية، قبل أن يعاينوا دخانا يتصاعد من داخل كهف صخري. وباستطلاعهم الأمر تبين لهم أن شخصا خرج وهو يسعل بقوة نتيجة استنشاقه كمية كبيرة من الدخان، ويطالب بالتدخل لإنقاذ أربعة من زملائه، حاصرتهم النيران من مختلف الجهات.

جمال الفكيكي (الناظور)

اعتقال مروج مخدرات ببني ملال

أوقفت عناصر المركز الترابي للدرك الملكي، بعد عملية ترصد ومراقبة لصيقة دامت أياما عديدة، مروجا للمخدرات، كان في حالة فرار، ظل مبحوثا عنه من طرف مختلف مصالح الأمن الوطني والدرك الملكي بإقليمي بني ملال والفقيه بن صالح منذ عدة شهور. ورغم قاومته لعناصر التدخل التي وضعت كل الاحتياطات تحسبا لفراره، وضع الموقوف تحت تدابير الحراسة النظرية للاستماع إليه في المنسوب إليه وعرضه على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة. ويتعلق الأمر بالمتهم (ع.م) من ذوي السوابق القضائية، استطاع بخبرته الطويلة في مجال ترويج المخدرات وتنظيم شبكة من المروجين الذين كان يوفر لهم سمومه لترويجها على المدمنين الذين يشدون الرحال إلى الغابة الممتدة بين جماعتي سيدي عيسى وأولاد امبارك ببني ملال لاستلام المخدرات التي يتعاطونها بعيدا عن أعين رجال الدرك والأمن. ولم يكن أمرا هينا إيقاف (ع.م) الذي خبر الأماكن الصعبة واقتحم الغابات التي حولها إلى فضاء رحب لترويج المخدرات بالجملة والتقسيط بعد أن عمل على استقطاب العديد من المستهلكين الذين كانوا يتوافدون على المنطقة لتسلم بضاعتهم، بمساعدة معاونين سنوا قانونا خاصا بهم لممارسة تجارتهم المخالفة للقانون، مستغلين وعورة مسالك المنطقة وخوف السكان منهم.

سعيد فالق (بني ملال)

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