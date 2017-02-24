الجمعة 24 فبراير 2017
فيديو … تصريحات صادمة من فاخر

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2 تعليقات

  1. 1

    M04

    WAHADAK HESSBAN OCHLAHBYA LI M3AHH IMCHI FHALLO ACH DAHH L CHI GESTION .AJI WILLI RAIISS.3ANDAL LA SAVOIR FAIRE ET LE SVOIR ETRE MRHHBA MA3ANDEKCH SIIR FHALLAK.AHESSBAN

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  2. 2

    M04

    WAHED MIN HADOUK LIKAISSAWLLO MHAMED BAIN 3LIH MAZAL MORAHI9 OMA3O TA3ALA9A M3A SAHHAFA BESSARAHA RAK MAZAL BARHOUCH ORAK DOUN LMOSSTAWA HADAK MIKHI LIGALIH LA CONSENTRATIN KADOUZ MEZIANE 9RI3A DYALCH.SIR BADAL LMIHNA A MIKHI BHALAK BHAL HESSBAN.RAH HIWAR SAHAFI KATNA9ECH FIH MOCHKILA DYAL FAR9A KBIRA .MACHI GALASS M3A SHAIBAK DAWI KHAWI .TFOUUU TFOOU 3LA 9AWMMM LA MEHANYA LA MOSSTAWA GNOUSSS

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