فيديو … تصريحات صادمة من فاخر

ظل بنكيران يتشبث، وحده، بأن «التاريخ يعيد نفسه»، حتى اعتقد المتتبع للحياة السياسية أن رئيس الحكومة المعين يملك «آلة للزمن» يستعين بها في ورطته لترهيب الخصوم، وتحقيق الغنائم السياسية. ولابد من الاعتراف أن بنكيران يتقن صياغة الرسائل المشفرة وغير المشفرة، إذ طالما اختار ال... اقرأ المزيد
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WAHADAK HESSBAN OCHLAHBYA LI M3AHH IMCHI FHALLO ACH DAHH L CHI GESTION .AJI WILLI RAIISS.3ANDAL LA SAVOIR FAIRE ET LE SVOIR ETRE MRHHBA MA3ANDEKCH SIIR FHALLAK.AHESSBAN
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WAHED MIN HADOUK LIKAISSAWLLO MHAMED BAIN 3LIH MAZAL MORAHI9 OMA3O TA3ALA9A M3A SAHHAFA BESSARAHA RAK MAZAL BARHOUCH ORAK DOUN LMOSSTAWA HADAK MIKHI LIGALIH LA CONSENTRATIN KADOUZ MEZIANE 9RI3A DYALCH.SIR BADAL LMIHNA A MIKHI BHALAK BHAL HESSBAN.RAH HIWAR SAHAFI KATNA9ECH FIH MOCHKILA DYAL FAR9A KBIRA .MACHI GALASS M3A SHAIBAK DAWI KHAWI .TFOUUU TFOOU 3LA 9AWMMM LA MEHANYA LA MOSSTAWA GNOUSSS