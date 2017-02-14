صحافي أمريكي يصف زوجة ترامب ب”بائعة الهوى”

وجهت هيئة تحرير صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية توبيخا إلى أحد المراسلين الذين يعملون لصالح الصحيفة، بعد وصفه سيدة الولايات المتحدة الأولى ميلانيا ترامب بأنها “بائعة هوى”.

ونقلت صحيفة ” Politico ” عن مصدر في هيئة تحرير “نيويورك تايمز” قوله إن الهيئة اعتبرت عبارة المراسل غير “لائقة”، على الرغم من أنها جاءت في حوار خاص، ولم يكن من المقصود إضفاء طابع علني عليها.

وكانت عارضة الأزياء إميلي راتكوفسكي قد لفتت الانتباه إلى هذا التعليق غير اللائق تجاه ميلانيا ترامب، الذي سمعته من الصحفي الذي حضر إحدى الفعاليات الخاصة بأسبوع الموضة في نيويورك.

روسيا اليوم

تعليقات