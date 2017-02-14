معاناة مغاربة من مكتب للضرائب بإسبانيا

يكاد العديد من السياح المغاربة من زوار إسبانيا، يتخلوا عن حقهم في استرجاع قيمة الضريبة على القيمة المضافة “تاكسي فري”، خلال عودتهم للمغرب نهاية عطلتهم، بسبب ما يعرفه مكتب هاته الخدمة بالجزيرة الخضراء، من مشاكل وتجاوزات قال البعض إنها لا تليق ببلد كإسبانيا.

وعبر العديد من المواطنين المغاربة بالجزيرة الخضراء، عن استياءهم العارم من سوء المعاملة التي يتعرضون لها من طرف مكتب إسترجاع قيمة الضريبة المضافة على البضائع المقتناة في إسبانيا والمعروف إختصارا بـ (تاكس فري) بالجزيرة الخضراء.

وتحدث جميع المشتكين المتصلين بـ “الصباح” باستغراب شديد، عن ممارسات “غير مقبولة” لموظف وموظفة يتناوبان على استقبال الوافدين على هذا المكتب الذي يعمل من التاسعة صباحا إلى التاسعة ليلا، موضحين أن المعنيان يتعاملان مع المواطنين بأسلوب غير إنساني إضافة أنهما يتلاعبان في استرداد المبالغ الحقيقية التي يجب إرجاعها للمواطنين.

ويبدو أن الموظفان يتعمدان القيام بتلك الممارسات الرامية لتعطيل وتأخير، المسافرين حتى أن جلهم يفضلون عدم الإنتظار والتخلي عما كانوا سيسترجعونه من أموال، وهي ربما خطة مدروسة لتقليل المبالغ المسترجعة، والتي هي نظير الضريبة عن القيمة المضافة، التي يؤديها السياح خلال زيارتهم لإسبانيا أو غيرها من الدول، ويحق لهم استرجاعه لحظة مغادرتهم للدولة المعنية.

يوسف الجوهري (تطوان)

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