الأزهر ينتفض ضد “مولانا”

وجهت انتقادات واتهامات لصانعي الفيلم السينمائي المصري «مولانا»، الذي أثار جدلا كبيرا عند عرضه في القاعات السينمائية، إذ ذهب البعض إلى حد المطالبة بمنع عرضه.

ويطرح الفيلم، الذي يلعب دور البطولة فيه، عمرو سعد، قضايا دينية وسياسية متشابكة، من قبيل الموقف من الشيعة، وكيفية النظر إلى السنة النبوية الشريفة، وكذلك علاقة السلطة برجال الدين، والعلاقات بين المسلمين والمسحيين الأقباط في مصر، وهو الأمر الذي عابه عليه الذين انتقدوا الفيلم، وشددوا على وقف عرضه في القاعات السينمائية.

ورغم أن الفيلم حقق نجاحا كبيرا، فإنه تعرض لهجوم شديد خاصة من قبل بعض الأئمة، وعلماء الأزهر بصفة عامة، الذين طالبوا بوقف عرض الفيلم باعتبار أنه يسخر من الأئمة ويستهزئ بهم ويظهرهم بشكل سيئ، واصفين الفيلم بـ»الفتنة» التي لا بد من التصدي لها.

ووصل الجدل الذي أثاره الفيلم إلى قبة مجلس الشعب، إذ طالب نائب بعرض «نصوص الدراما الدينية على الجهات المتخصصة من المؤسسات الدينية، لنخضع للرقابة»، مؤكدا أن «الأئمة والدعاة، مثل أعلى، والسواد الأعظم منهم يتميز بخلقه وبأخلاقه الدينية، ولا يجوز الإساءة لهم بأي شكل من الأشكال».

في المقابل، دافع الكثيرون عن الفيلم، مؤكدين أنه «يعكس الواقع». واعتبر المدافعون عن «مولانا»، أنه ينشر مفاهيم التسامح في المجتمع وأنه على درجة عالية من الجودة الفنية. وفي تصريحات صحافية، نفى مخرج الفيلم الذي تشارك فيه مجموعة من الأسماء منها درة، وأحمد مجدي، وبيومي فؤاد، ورمزي العدل، وريهام حجاج، وصبري فواز، ولطفي لبيب، والراحل أحمد راتب، الاتهامات الموجهة للفيلم، مؤكدا أن الذين طالبوا بوقف عرض الفيلم هم «متشددون ومتطرفون» حكموا عليه دون رؤيته.

وأشار المتحدث ذاته إلى أن «مولانا» لا يشوه صورة الداعية على الشاشة، مشيرا إلى أنه حصل على كل الموافقات من الجهات المختصة، وعلى رخصة من جهاز الرقابة على المصنفات الفنية، و»هو ما لا يعطي الحق لأحد في المطالبة بوقفه لأن هذا ضد القانون… الفيلم يتعاطف مع الداعية وليس ضده ولا يشوه صورته»، على حد تعبيره.

ويقدم الفيلم قصة داعية تلفزيوني شهير يعمل جاهدا من أجل التوفيق بين مبادئه الدينية ومطالب وضغوط السياسيين وأجهزة الأمن إضافة للإغراءات الإنسانية التقليدية. ومن خلال البطل وهو إمام أزهري يستعرض الفيلم العلاقة المعقدة والشائكة بين الدولة والمؤسسة الدينية ووسائل الإعلام والتشدد الإسلامي في مصر.

يشار إلى أنه كان من المقرر أن تقدم رواية «مولانا» على شكل مسلسل تلفزيوني في 2013، إلا أن الفكرة أجلت بعد عرض فكرة مشابهة في مسلسل «الداعية» الذي انتقد التشدد الفكري والديني.

إ . ر

تعليق: عمرو سعد بطل الفيلم (خاص)

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