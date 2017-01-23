السطو على عقارات في مشروع زناتة

ابتزاز وإسقاط شركات من الاستفادة من بقع صناعية

فجر مالكو شركات بمنطقة زناتة بالبيضاء تلاعبات وصفت بالخطيرة، في عملية تفويت البقع المخصصة للنشاط الصناعي بالمنطقة، والتي أوكلت بإنجازها إلى شركة « التهيئة زناتة»، التابعة لصندوق الإيداع والتدبير، عبر حرمان عدد من الشركات المالكة للعقارات من الاستفادة من العقار بعد تجهيز المنطقة الصناعية، وتفويتها لشركات أخرى بطرق مشبوهة.

وأفادت مصادر «الصباح» أن مالكي الشركات المتضررين، قرروا التوجه إلى القضاء لإنصافهم، بعد أن وجدوا أنفسهم ضحية ابتزاز من قبل مستخدمين بشركة «التهيئة زناتة» رغم توقيعهم «بروتوكول اتفاق» يخول لهم الاستفادة من بقع أرضية بالمنطقة الصناعية الجديدة بزناتة، مقابل عدم تنازلهم عن تعويضات عن نزع الملكية صادرة عن المحكمة الإدارية بالبيضاء.

وكلفت شركة «التهيئة زناتة» التابعة لصندوق الإيداع والتدبير بإنجاز تهيئة منطقة زناتة، وهو مشروع أعلن عن انطلاقته الملك في 2006، بقيمة 86 مليار درهم، فصدرت أحكام بنزع الملكية ضد شركات تملك عقارات بالمنطقة أو تكتريها، إضافة إلى السكان، وصدرت أحكام إدارية بتعويضهم حسب خبرة أنجزت في الموضوع.

واقترح مسؤول شركة «التهيئة زناتة» على مالكي الشركات المعنية بنزع الملكية، توقيع بروتوكول اتفاق يقضي بتمكينهم من بقع لمزاولة نشاط صناعي ستتكلف الشركة بتجهيزه، مقابل عدم الحصول على التعويض، وحدد ثمن تفويت العقارات المذكورة في 1200 درهم للمتر المربع، وفي حال كانت قيمة العقار تتجاوز قيمة التعويض، تسدد الشركات الفارق، ووافق عدد من مالكي الشركات على العرض ووقعوا دون تردد على «بروتوكول الاتفاق».

وبناء على هذا الاتفاق، أوقفت عدة شركات نشاطها، من بينها شركات آسيوية وأوربية ومغربية، وغادرت المنطقة تفعيلا لمسطرة نزع الملكية. إلا أنه بحكم الطلبات الكثيرة على البقع الصناعية التي سيتم تجهيزها بالمنطقة، بعد إبداء شركات أخرى رغبتها في الاستفادة من المشروع، سيتفاجأ عدد من مالكي الشركات بإسقاط أسمائهم من لائحة المستفيدين، إذ سيقوم مسؤولان بالشركة، أحدهما مكلف بعملية تصفية الملفات، بإحضار مفوض قضائي وزيارة مقرات الشركات المذكورة، دون إشعار مسيريها، وحرروا وثيقة تفيد أنهم غادروا المنطقة دون رغبة في استفادتهم من البقع المجهزة، وذلك، حسب قول المتضررين، من أجل إعادة تفويتها لشركات أخرى لم تكن بالمنطقة، بعد كثرة الطلب عليها.

وتمسك المتضررون أن شركاتهم ما زالت تواصل نشاطها الصناعي وأنهم غادروا المنطقة تفعيلا لقرار نزع الملكية، كما تشبثوا أنهم لو كانوا يرفضون الاستفادة من البقع الصناعية لما وقعوا على «بروتوكول الاتفاق»، إلا أن مسؤولي شركة «التهيئة زناتة» كان لهم رأي آخر.

أمام تمسك المتضررين بمضامين «بروتوكول الاتفاق»، سيجدون أنفسهم أمام فصول من الابتزاز والضغوط من أجل دفعهم إلى التخلي عن عقاراتهم الصناعية ، إذ تؤكد المصادر، أن شركة «التهيئة زناتة» اشترطت شروطا جديدة على الراغبين في الاستفادة، من قبيل إلزام الشركات التوفر على يد عاملة مؤهلة وفرض شروط تعجيزية أخرى، غير معنية بها ولا تدخل في اختصاصها.

واضطر مالكو الشركات إلى الاستنجاد بالمدير العام لصندوق الإيداع والتدبير، والذي اكتفى بالجواب، بمراسلة يطلب منهم الاتصال بخلية الموظفين المذكورين من أجل تسهيل مأمورية تحويل نشاط شركتهم التجاري، رغم أنهم لم يطلبوا ذلك.

مصطفى لطفي

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