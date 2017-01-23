الثلاثاء 24 يناير 2017
السطو على عقارات في مشروع زناتة

مقالات ذات صلة

1 تعليق

  1. 1

    سعيد كامل

    بمدينة وجدة لقد تم تفويت ارض تبلغ مساحتها 34 هكتار المسجلة تحت رقم 2944 واللتي تم تفويتها وهي في اسم بنيونس كامل وورثة امبارك بن مزيان والآن اصبحت في اسم شركة السناية والطلحاوي ألا تخافوا من الخالق 46 وارث وجلهم ارامل إتقوا الله

    الرد

أترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

"الصباح" هي النسخة الالكترونية لصحيفة الصباح الورقيةّ، صحيفة مغربية مستقلة تصدرها مجموعة ايكوميديا
موقع جريدة الصباح 2016

Desktop Version Mobile Version