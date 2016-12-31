قمتان في مباريات البطولة اليوم وهذا هو البرنامج مع القنوات الناقلة

تشد قمتان قويتان اليوم السبت بالبطولة الوطنية، أنظار متتبعي كرة القدم الوطنية، وذلك برسم الدورة 15.

ومن المقرر أن يستقبل أولمبيك خريبكة شباب أطلس خنيفرة في الساعة الثالثة، وذلك من أجل الابتعاد أكثر عن الرتب الأخيرة، فيما سيحاول الفريق الخنيفري تأكيد نتائجه الجيدة في مرحلة الذهاب من البطولة.

وستنقل قناة الرياضية المباراة مباشرة.

وفي التوقيت ذاته، تنقل القناة الأولى قمة الجولة 15، إذ يستقبل الدفاع الجديدي بملعب العبدي، الرجاء الرياضي، في صراع قوي، سيحسم الرتب الأولى من الترتيب بشكل كبير، مع نهاية جولة الذهاب.

أولمبيك خريبكة 15.00 شباب أطلس خنيفرة (قناة الرياضية)

الدفاع الجديدي 15.00 الرجاء الرياضي (القناة الأولى)

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