بوتين … انبعاث روسيا

فرض أجندة بلاده في مجلس الأمن و يتحدى بكسر حصار “الناتو” وإشعال الحرب الباردة

يستقبل العالم 2017 بالعودة إلى زمن التوازن، إذ نجحت روسيا تحت قيادة فلاديمير بوتين في نزع صفة الدولة الدركي وفرض أجندة بلاده في مجلس الأمن وتحدي كسر حصار “الناتو” وإشعال الحرب الباردة.

ولم يتردد بوتين في الرد على تحدي دونالد ترامب، الرئيس الأمريكي المنتخب، إذ طالب، بحر الأسبوع الماضي، بتعزيز القوة الضاربة النووية لروسيا في 2017، وذلك لجعلها قادرة على اختراق أي درع مضاد للصواريخ مثل الذي تنوي واشنطن نشره في أوربا.

وفي الوقت الذي اعلنت فيه موسكو نشر أكثر من 40 صاروخا باليستيا عابرا للقارات ضمن القوات النووية، قادرة على اختراق أنظمة الدفاع الجوية الأكثر تطورا، رداً على مشروع أمريكي بنشر أسلحة ثقيلة في أوربا الشرقية ، شدد بوتين خلال اجتماع مع كل مسؤولي الجيش الروسي على ضرورة تعزيز القدرة العسكرية للقوات النووية الإستراتيجية، خاصة من خلال وضع منظومات صواريخ قادرة على اختراق أي أنظمة دفاعية مضادة للصواريخ القائمة حالياً أو المقبلة، وذلك استعدادا لنشر وزارة الدفاع الأمريكية عناصر للدروع المضادة للصواريخ في رومانيا وبولندا، في إطار مخطط موجه ضد قدرة الردع النووية الروسية، تحت ذريعة حماية أوربا من تهديد إيراني محتمل.

ويأتي الرد الروسي ساعات قليلة على دعوة دونالد ترامب إلى تعزيز قدرات التسلح النووي لبلاده “لإعادة العالم إلى صوابه”، إذ كتب في تغريدة على تويتر “ينبغي للولايات المتحدة أن تعزز وتوسع على نطاق كبير قدراتها النووية حتى يحين الوقت الذي يعود فيه العالم إلى صوابه في ما يتعلق بالأسلحة النووية”.

وعندما سئل عن تغريدة ترامب قال جيسون ميلر المتحدث باسم الرئيس الأمريكي المنتخب إن ترامب كان “يشير إلى التهديد الناجم عن الانتشار النووي والحاجة الملحة لمنعه خاصة فيما بين المنظمات الإرهابية والأنظمة غير المستقرة والمارقة”، موضحا أن الحاكم الجديد للبيت الأبيض “أكد على ضرورة تحسين وتحديث قدراتنا للردع طريقة حيوية للسعي إلى السلام من خلال القوة”.

ومن المتوقع خلال الأعوام الـ10 المقبلة أن تصل الغواصات الأمريكية التي تطلق الصواريخ الباليستية والقاذفات والصواريخ التي تطلق من الأرض إلى نهاية عمرها الافتراضي، علما أنها تشكل الأعمدة الثلاثة للقوة النووية لواشنطن، إذ تشير تقديرات مستقلة إلى أن صيانة وتحديث الترسانة قد تكلف نحو تريليون دولار على مدى 30 عاما.

وبنى حملته الانتخابية على وعود بتعزيز قدرات الجيش الأمريكي مع خفض الضرائب وكبح الإنفاق الحكومي، وتحسين العلاقات مع روسيا، التقى ترامب الأربعاء الماضي مع نحو 10 من مسؤولي وزارة الدفاع الأمريكية ومع الرئيسين التنفيذيين لشركتي لوكهيد مارتن وبوينغ وهما أكبر شركتين للتعاقدات الدفاعية في البلاد، وذلك من أجل بحث سبل خفض الإنفاق في برنامجين كبيرين، وهما الطائرة المقاتلة إف-35 التي تنتجها لوكهيد مارتن وبرنامج طائرتين للرئاسة الأمريكية تنتجهما شركة بوينغ لتحلا محل الطائرة الرئاسية الحالية (إير فورس وان).

ياسين قُطيب