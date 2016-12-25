الجزائر تسعى لنسف دور المغرب في لم شمل الليبيين بضرب اتفاق “الصخيرات”

وصل صباح اليوم، فايز السراج، رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية إلى العاصمة الجزائر، بدعوة من المسؤولين الجزائريين.

وتحاول الجزائر ضرب اتفاق الصخيرات التي وقعه الفرقاء الليبيين في المغرب، من أجل بسط رؤيتها للصراع الليبي الليبي على الأرض، وإبعاد المغرب من القضية، بعد مجهودات كبيرة قامت بها المملكة للم شمل الفرقاء.

وقالت قناة “العربية”، إن “السراج الذي يرافقه بعض أعضاء الرئاسي سيطلعون على مشروع تسعى الجزائر لإطلاقه قريباً، يتضمن لقاءات تجمع ممثلي أطراف الأزمة الليبية من أجل إذابة جليد الجمود السياسي وإمكانية استئناف العمل على الاتفاق السياسي”.

وتريد الجزائر إدخال بعض التعديلات على اتفاق الصخيرات، من أجل نسفه بالكامل، وإسقاط دور المغرب من أجل إيجاد تسوية للأزمة الليبية.

وتريد الجزائر جعل الجيش هو القائد الأول للبلاد في الفترة الحالية، بعد لقاء مسؤولين جزائريين بخليفة حفتر قبل أيام.

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