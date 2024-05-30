الدورة العاشرة للاجتماع الوزاري لمنتدى التعاون العربي الصيني تنوه بالملك

أعرب وزراء الخارجية العرب والصين، اليوم الخميس ببكين، عن دعمهم لجهود الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، بشأن القضية الفلسطينية.

وأكد وزراء الخارجية العرب والصين في البيان المشترك بشأن القضية الفلسطينية، الصادر عن الدورة العاشرة للاجتماع الوزاري لمنتدى التعاون العربي الصيني، على أهمية الدور الذي يضطلع به جلالة الملك في هذا الاطار، مشيرين إلى الجهود التي تبذلها وكالة بيت مال القدس التابعة للجنة القدس.

وافتتحت اليوم الخميس ببكين أشغال الدورة العاشرة للاجتماع الوزاري لمنتدى التعاون العربي الصيني بمشاركة المغرب، ممثلا بوزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة.

ويشكل هذا الاجتماع، الذي يصادف الذكرى العشرين لتأسيس المنتدى، مرحلة مهمة في التعاون الثنائي، حيث يعتزم الجانبان الارتقاء بعلاقات التعاون إلى مستويات أعلى.

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