عودة قوية لأمين الشيكر في اليوم الثاني من رالي “أفريقيا إيكو ريس”

شهد اليوم الثاني من رالي “أفريقيا إيكو ريس” أداء قويًّا للبطل المغربي أمين الشيكر ، الذي تمكن من تجاوز 19 متنافسا و أنهى المرحلة الثانية على متن دراجته “كا تي ايم” في المركز الأول في صنف 450+ و العاشر في الترتيب العام للدراجات النارية ، بعد قطعه للمرحلة التي امتدت على مسافة 424 كلم من بوذنيب الى المحاميد في زمن قدره 5 ساعات و 24 دقيقة .

هذه النتيجة رفعت من موقع الشيكر في سلم الترتيب العام المؤقت للرالي ليصبح في المركز 13 من بين 47 مشارك ، ويزيد من أسهمه في المنافسة على المراكز المتقدمة من السباق الذي يربط موناكو بداكار السينغالية على مدى أسبوعين، بمسافة إجمالية قدرها 6000 كلم.

هذا و تميزت مرحلة اليوم بمسالك رملية، حيت مر المشاركون عبر كثبان عرق الشبي و كان الفوز فيها في فئة الدراجات النارية من نصيب الإيطالي جاكوبو سيروتي على متن دراجة أبريا “660 Aprilia” ، و الذي حافظ على صدارته للترتيب العام، متقدما على الإسباني بول تاريس (ياماها ريسنغ) و الإيطالي الساندرو بوتيري (ياماها ريسنغ)الذي يحتل المركز الثالث.

المرحلة الثالثة من الرالي ستمتد بين محاميد الغزلان و منطقة واد درعة مرورا بالكثبان الرملية لعرق الشكاكة و منطقة الريكي، و ذلك بمسافة طولها 522 كيلومترا تتخلها مسافة خاصة بالسرعة قدرها 462 كلم.

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