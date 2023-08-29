برقية تهنئة من الملك إلى رئيسة مولدافيا بمناسبة العيد الوطني لبلادها

بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى مايا ساندو، رئيسة جمهورية مولدافيا، وذلك بمناسبة العيد الوطني لبلادها.

وأعرب جلالة الملك في هذه البرقية عن أطيب التهاني لفخامة الرئيسة ساندو، مقرونة بأخلص المتمنيات للشعب المولدافي بمزيد من الازدهار والرخاء.

ومما جاء في هذه البرقية، “وأغتنم هذه المناسبة لأشيد بما تتسم به العلاقات القائمة بين بلدينا من صداقة متينة وتقدير متبادل، مؤكدا لفخامتكن حرصي على مواصلة العمل سويا معكن من أجل مواصلة الارتقاء بتعاوننا المشترك، لما فيه مصلحة شعبينا الصديقين”.

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