«نتفليكس” تستعد لـ”ليو» طرحت منصة “نتفليكس” أول بوستر دعائي لفيلم الرسوم المتحركة “ليو” الجديد، والذي يلعب بطولته الممثل الكوميدي أدم ساندر، إذ من المقرر عرضه على المنصة 21 نونبر المقبل. وينتمي “ليو” لأفلام الكوميديا الموسيقية، وتدور أحداثه خلال السنة الأخيرة من المدرسة الابتدائية، بعيون حيوان الفصل الأليفأكمل القراءة »
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