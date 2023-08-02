برقية تهنئة إلى الملك من رئيس غانا بمناسبة عيد العرش

توصل صاحب الجلالة الملك محمد السادس ببرقية تهنئة من رئيس جمهورية غانا، نانا أدو داكوا أكوفو-أدو، وذلك بمناسبة الذكرى الرابعة والعشرين لتربع جلالته على عرش أسلافه المنعمين.

وأعرب الرئيس نانا أكوفو-أدو، في هذه البرقية، باسمه الخاص، وباسم الحكومة والشعب الغانيين، عن تهانئه الحارة لجلالة الملك وللحكومة والشعب المغربيين.

كما عبر الرئيس الغاني عن أطيب متمنياته بالصحة لجلالة الملك، وبالمزيد من السلام والازدهار للمملكة المغربية.

وقال إن “هذه المناسبة تصادف مرور 24 سنة من حكمكم، وعملكم، وتفانيكم الراسخ خدمة للشعب المغربي والقارة الإفريقية”.

وأعرب الرئيس نانا أكوفو-أدو، عن أمله، بهذه المناسبة السعيدة، أن “يواصل البلدان العمل معا من أجل تعزيز أواصر الصداقة والتعاون القائمة بين المغرب وغانا، بما يحقق أهدافهما المشتركة ويخدم مصالح الشعبين”.

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