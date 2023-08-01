رئيس جنوب إفريقيا يهنئ الملك بمناسبة عيد العرش

توصل صاحب الجلالة الملك محمد السادس ببرقية تهنئة من رئيس جمهورية جنوب إفريقيا، ماتاميلا سيريل رامافوزا، وذلك بمناسبة الذكرى الرابعة والعشرين لتربع جلالته على عرش أسلافه المنعمين.

وأعرب رامافوزا، في هذه البرقية، باسم حكومة وشعب جنوب إفريقيا وباسمه الخاص، عن أحر تهانئه لجلالة الملك، ولحكومة وشعب المملكة المغربية.

واغتنم رئيس جنوب إفريقيا هذه المناسبة، للإعراب عن متمنياته لجلالة الملك بموفور الصحة، مجددا التأكيد على رغبته في تعزيز وتوطيد روابط الصداقة القائمة بين المغرب وجنوب إفريقيا.

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