الملك يهنئ الرئيس البنيني بمناسبة احتفال بلاده بعيدها الوطني

بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى رئيس جمهورية البنين، باتريس تالون، وذلك بمناسبة احتفال بلاده بعيدها الوطني.

وأعرب جلالة الملك، في هذه البرقية، عن أحر التهاني لتالون، مقرونة بمتمنيات جلالته لشعب البنين باطراد التقدم والازدهار.

ومما جاء في برقية جلالة الملك “كما أغتنم هذه المناسبة لأؤكد لفخامتكم عزمي الراسخ على مواصلة العمل سويا معكم، من أجل توطيد ما يجمع المغرب والبنين من علاقات متميزة قائمة على الصداقة والتضامن، والارتقاء بها إلى مستوى تعاون إفريقي متين ومزدهر، لما فيه صالح شعبينا وقارتنا الإفريقية”.

إقرأ أيضا: