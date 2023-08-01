الملك يهنئ رئيس الكونفدرالية السويسرية بمناسبة العيد الوطني لبلاده

بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى رئيس الكونفدرالية السويسرية، ألان بيرسي، وذلك بمناسبة احتفال بلاده بعيدها الوطني.

ومما جاء في برقية جلالة الملك “يطيب لي، بمناسبة احتفال الكونفدرالية السويسرية بعيدها الوطني، أن أبعث إليكم وإلى أعضاء المجلس الفيدرالي بأحر تهانئي، مقرونة بأصدق متمنياتي للشعب السويسري باطراد التقدم والازدهار”.

وأضاف جلالة الملك “كما أغتنم هذه المناسبة لأؤكد لكم حرص المملكة المغربية الدائم على توطيد أواصر الصداقة المتميزة التي تربطها بالكونفدرالية السويسرية”.

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