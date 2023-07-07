الملك يهنئ رئيس بيلاروسيا بمناسبة احتفال بلاده بعيدها الوطني

بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى ألكسندر لوكاشينكو، رئيس جمهورية بيلاروسيا، وذلك بمناسبة احتفال بلاده بعيدها الوطني.

وأعرب جلالة الملك، في هذه البرقية، عن أحر التهاني للرئيس ألكسندر لوكاشينكو وأصدق المتمنيات للشعب البيلاروسي الصديق باطراد التقدم والرخاء.

ومما جاء في برقية جلالة الملك “وأغتنم هذه المناسبة، لأشيد بعلاقات الصداقة والتقدير المتبادل التي تجمع بين بلدينا، مؤكدا لكم حرصي على مواصلة العمل سويا معكم، من أجل تعزيز تعاوننا الثنائي في مختلف المجالات لما فيه مصلحة شعبينا الصديقين”.

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