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الصباح السياسي

منذ 44 ثانية
القيادي السابق في “بوليساريو” قال إن المغرب من وضعه بلجنة تصفية الاستعمار لم يتردد الشيخ محمد بيد الله، وزير الصحة و رئيس مجلس المستشارين ، والأمين العام للأصالة والمعاصرة، وعامل آسفي وسلا الأسبق، في القول بلغة العارف بتضاريس ملف الصحراء المغربية، إن ملفها انتهى، وإن بلادنا هيأكمل القراءة »

Assabah

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منذ 45 ثانية


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