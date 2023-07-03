القيادي السابق في “بوليساريو” قال إن المغرب من وضعه بلجنة تصفية الاستعمار لم يتردد الشيخ محمد بيد الله، وزير الصحة و رئيس مجلس المستشارين ، والأمين العام للأصالة والمعاصرة، وعامل آسفي وسلا الأسبق، في القول بلغة العارف بتضاريس ملف الصحراء المغربية، إن ملفها انتهى، وإن بلادنا هيأكمل القراءة »
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