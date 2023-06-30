بالفيديو.. ماكرون يرقص في حفلة بباريس وسط الاحتجاجات

في الوقت التي تتواصل فيه الاحتجاجات العنيفة بباريس، ظهر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في مقطع فيديو، وهو يرقص في حفلة موسيقية غير مبال بحالة الفوضى التي تعرفها البلاد منذ مقتل قاصر برصاص الشرطة.

من جهتها، نشرت السلطات الفرنسة تعزيزات أمنية لمنع اتساع نطاق الاحتجاجات، في ما تحدث وزير الداخلية عن “أعمال عنف لا تحتمل”، أحرق خلالها متظاهرون 500 بناية و1900 سيارة، كما خربوا ممتلكات عمومية وهاجموا مطعم “ماكدونالد”، بينما جرى نشر آلاف من رجال الأمن لمنع توسع الاحتجاجات العنيفة للغاضبين.

يسرى عويفي

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