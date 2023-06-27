الملك يهنئ رئيس جيبوتي بمناسبة احتفال بلاده بعيد استقلالها

بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى رئيس جيبوتي إسماعيل عمر جليه، ، وذلك بمناسبة احتفال بلاده بعيد استقلالها.

وأعرب جلالة الملك، في هذه البرقية، عن أصدق التهاني للرئيس عمر جليه، وأطيب المتمنيات لشعب جيبوتي الشقيق باطراد التقدم والازدهار.

ومما جاء في برقية جلالة الملك ” كما أود بهذه المناسبة المجيدة أن أعرب لفخامتكم عن مدى اعتزازي بما يجمع بين بلدينا من علاقات أخوية راسخة وتعاون فعال، وبما يحذونا من إرادة مشتركة لتعزيز هذه العلاقات والارتقاء بها نحو آفاق أرحب، لما فيه خير شعبينا الشقيقين، وصالح أمتنا العربية وقارتنا الإفريقية”.

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