الملك يهنئ الرئيس الفيليبيني بمناسبة عيد استقلال بلاده

بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى فرديناند روموالديز ماركوس جونيور، رئيس الفيليبين، بمناسبة عيد استقلال بلاده.

وأعرب الملك في هذه البرقية باسم جلالته الخاص وباسم الشعب المغربي، عن أحر التهاني، مشفوعة بأطيب المتمنيات للشعب الفيليبيني باطراد التقدم والازدهار.

ومما جاء في برقية جلالة الملك “ولا يفوتني بهذه المناسبة أن أسجل اعتزازي بالزخم الجديد الذي تشهده علاقات الصداقة بين المملكة المغربية وجمهورية الفيليبين، والمبني على التقدير المتبادل والإرادة المشتركة للارتقاء بهذه العلاقات إلى أرفع المستويات”.

وأكد جلالة الملك في هذا الصدد حرصه على “مواصلة العمل سويا من أجل تكريس هذه الدينامية المتميزة، بما يستجيب لتطلعات بلدينا الصديقين إلى المزيد من التقارب والتعاون المثمر”.

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