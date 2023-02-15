توقيع اتفاقية لإيصال مساعدات مغربية للشعب التركي المتضرر من الزلزال

وقعت مؤسسة المغرب، الخاصة بالجالية المقيمة بتركيا، اليوم الأربعاء، اتفاق شراكة مع جمعية “حجر الصدقة” التركية، وهيئة الكوارث والطوارئ التركية (AFAD)، بهدف توحيد الجهود الميدانية المرتبطة بالزلزال، وتجميع المساعدات الموجهة من قبل المغاربة للشعب التركي في هذه المحنة الإنسانية.

وتهدف هذه الخطوة، إلى جمع التبرعات المالية لمساندة المناطق المتضررة من زلزال تركيا الأخير.

وقال أيوب سالم، رئيس مؤسسة المغرب بتركيا، إن “الحملة تهدف إلى مساعدة الشعب التركي الشقيق الذي ما فتئ يساند المغرب في قضاياه الوطنية”، موضحا أن “الشعب المغربي بدوره لطالما كان في الموعد بمساندته لجميع الشعوب الإسلامية في أوقات المحن الإنسانية”.

وأضاف سالم، في تصريح صحافي، أن “المغرب كان من الدول السباقة إلى تقديم يد العون والمساعدة للشعب التركي الشقيق في زلزال 1938 الشهير رغم خضوعه للحماية الفرنسية في تلك الفترة”.