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أسواق

منذ 5 ثواني
ضريبة السرعة شوارع تطوان تعج بمئات الدراجات النارية التي تقدم خدماتها للزبناء في غياب شروط السلامة “زبائن معتادون لدى مصالح المستعجلات بالمستشفيات”، هكذا يوصف أصحاب الدراجات النارية التي تخصص أصحابها في عمليات توصيل الطلبات التي يحتاجها الكثير من الأشخاص، والذين ينتظرون وصولها إلى غاية مقراتهم،أكمل القراءة »

Assabah

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منذ 5 ثواني


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