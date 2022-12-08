حوادث
إدانة أعضاء جمعية لمرضى القصور الكلوي
متهمون بتبديد أموال عمومية وخيانة الأمانة بعد تورطهم في اختلاس مليار و400 مليون قضت المحكمة الاستئنافية ببني ملال، الخميس الماضي، بتأييد الأحكام الابتدائية التي صدرت ضد متورطين بتهم اختلاس وتبديد مليار و400 مليون مـن أمــــــــــــوال جمعية القصور الكلوي، بعد إدانتهم بتهم تبديد أموال عمومية، وخيانة الأمانة. وبتعلق الأمر بعدد من أعضاء جمعية تعنى بمرضى القصور الكلوي، وجهتأكمل القراءة »
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