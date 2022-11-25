الملك يهنئ رئيس السورينام بمناسبة العيد الوطني لبلاده

بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى رئيس السورينام، شاندري كابرساد سانتوخي، وذلك بمناسبة العيد الوطني لبلاده .

وأعرب جلالة الملك، في هذه البرقية، عن أحر التهاني وأطيب المتمنيات لشاندري كابرساد سانتوخي بموفور الصحة والهناء، وبمزيد الرقي والرخاء لشعب السورينام الصديق.

ومما جاء في برقية جلالة الملك “وهي مناسبة سانحة لأشيد بمستوى علاقات الصداقة القائمة بين المملكة المغربية وجمهورية السورينام، مؤكدا لكم حرصي على العمل سويا من أجل تعزيز هذه العلاقات وإرساء تعاون بناء ومثمر لفائدة شعبينا الصديقين”.