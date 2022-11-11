مجتمع
قافلة طبية بآيت داوود بالصويرة
استفاد 145 طفلا، اناثا و ذكورا، تحت سن 14 سنة، من الخدمات الطبية التي قدمتها جمعية الأخوين للأعمال الاجتماعية، أخيرا، بالجماعة القروية ايت داوود بإقليم الصويرة. وشهد المستوصف الصحي بمركز آيت داوود، إقبالا منذ الصباح الباكر، مما دفع السلطات المحلية إلى توفير عناصر الدرك والقوات المساعدة للسهرأكمل القراءة »
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