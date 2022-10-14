الملك يهنئ رئيس غينيا الاستوائية بمناسبة عيد استقلال بلاده

بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى رئيس جمهورية غينيا الاستوائية، تيودور أوبيانغ نكيما مباسوغو، وذلك بمناسبة عيد استقلال بلاده.

وأعرب جلالة الملك،في هذه البرقية، باسمه الخاص وباسم الشعب المغربي، عن أحر التهاني للرئيس تيودور أوبيانغ نكيما مباسوغو، مشفوعة بأصدق المتمنيات لشعب غينيا الاستوائية الشقيق بمزيد التقدم والازدهار.

ومما جاء في برقية جلالة الملك “وإنها لمناسبة متجددة لأسجل اعتزازي بعلاقات الأخوة والتعاون المتميزة التي تجمع المملكة المغربية وجمهورية غينيا الاستوائية، مؤكدا لفخامتكم حرصي الدائم على العمل معكم من أجل الارتقاء بها إلى أعلى المستويات، لما فيه مصلحة شعبينا الشقيقين وخير قارتنا الإفريقية”.