اذاعة وتلفزيون
مشاهير
عجرم تطلق “على شانك” أطلقت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم فيديو كليب أغنيتها الجديدة “على شانك” عبر قناتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “يوتيوب”. والأغنية من كلمات شادي نور، وألحان بلال سرور، وتوزيع هاني يعقوب، أما الفيديو كليب من إخراج ليلى كنعان. وحققت الأغنية والفيديو كليب نجاحا كبيرا جدا،أكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا